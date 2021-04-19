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Россия высылает из страны 20 сотрудников посольства Чехии

Россия высылает из страны 20 сотрудников посольства Чехии

420on.cz 1245
МИД России сообщил, что двадцать сотрудников Посольства Чехии в Москве объявляются персонами нон грата. Им предписано до 19 апреля 2021 года покинуть территорию РФ.
Россия высылает из страны 20 сотрудников посольства Чехии

В МИД России был вызван посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька, ему было объявлено о намерении выслать чешских дипломатов из страны. Россия выражает протест в связи с действиями чешского правительства.  По мнению представителей МИД РФ, высылка 18 сотрудников российского посольства — это «беспрецедентное решение».

«Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице. Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами», — говорится в заявлении МИД.

Ведомство видит в этом решении чешской стороны стремление угодить США: «Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев»

В ответ на действия чешского правительства Россия объявила 20 чешских дипломатов персонами нон грата, в посольстве Чехии в Москве останется работать всего пять человек. Об этом сообщил руководитель международного отдела администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак. 

 

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Источник: МИД России

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Россия Министерство иностранных дел Чехия политика посольство
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