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Оппозиция Чехии предлагает правительству "очистить" российское посольство в Праге

Оппозиция Чехии предлагает правительству "очистить" российское посольство в Праге

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Представители оппозиционных партий Чехии отреагировали на решение России выслать 20 сотрудников чешского посольства в Москве из страны. Политики предлагают правительству ЧР действовать бескомпромиссно.
Фото: Tisková konference koalice SPOLU Autor: @Veronika Rejmanová
Оппозиция Чехии предлагает правительству "очистить" российское посольство в Праге

«Если в нашем посольстве в Москве практически никого не останется, я ожидаю точно такой же процедуры от нашего правительства! Я ожидаю четкой реакции в понедельник и “чистки” посольства России в Праге! Реакция должна быть абсолютно ясной и независимой, в такой ситуации нужно быть бескомпромиссными!», — написал лидер KDU-ČSL Мариан Юречка в воскресенье вечером в Twitter.

 

 

В других постах он потребовал сократить срок, предоставленный российским дипломатам для выезда из Чехии, до 24 часов, поскольку Россия выделила сотрудникам чешского посольства ровно сутки. Российские диломаты в Праге получили на сборы 48 часов.

На заявления Юречека ответил вице-премьер и глава министерств внутренних и иностранных дел Ян Гамачек: «Мариан, ты совсем не понимаешь ситуацию и хочешь выбить себе политические баллы. Чешская Республика должна сдержать свое слово. За россиянами прилетит самолет. Или ты хочешь отвезти их в Москву самостоятельно? С российской стороны это несправедливо, но мы это переживем, отправим специрейс и улетим с высоко поднятой головой». Затем Гамачек сообщил, что лично обсудит этот вопрос с главой KDU-ČSL.

Председатель TOP 09 Маркета Пекарова Адамова отметила, что россияне обвиняются в совершении теракта, но при этом ведут себя так, будто это им причинили вред. «Правительство должно выслать всех российских «дипломатов» и решительно объяснить россиянам, что теперь мы будем действовать “один в один”», — прокомментировала Пекарова Адамова.

По словам лидера ODS Петра Фиалы, правительству Чехии следовало координировать свои действия с ЕС и НАТО, поскольку в этой ситуации необходим «сильный международный дипломатический ответ». Действия России осудили Словакия, Латвия, Великобритания и США. 

Председатель движения STAN Вит Ракушан считает, что в российском посольстве в Праге должно остаться столько же сотрудников, сколько останется в чешском посольстве в Москве, то есть около пяти. До этого в представительстве Российской Федерации в Праге работало около 120 сотрудников, а в России — около 60 дипломатов из Чешской Республики.

Напоминаем, что конфликт, который сейчас разворачивается между Россией и Чехией, начался в субботу вечером, когда премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек объявили о причастности российских спецслужб к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

 
 

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Источник: novinky.cz
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Темы
Россия Чехия политика конфликт посольство
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