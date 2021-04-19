У посольства РФ в Праге прошла очередная демонстрация против действий России

В воскресенье, 18 апреля, десятки людей собрались у российского посольства в Праге. Демонстранты отреагировали на новость о возможной причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Врбетицах. В понедельник люди снова пришли к зданию российского представительства. К протестующим присоединился и мэр пражского района Ржепорие (Řeporyje) Павел Новотны.

Больше ста демонстрантов собрались у здания посольства РФ в Праге в воскресенье. Акцию организовал глава инициативы «Миллион мгновений» (Milion chvilek) Бенджамин Ролл. Перед посольством встретились сторонники разных точек зрения. Некоторые из них поддерживали российскую политику и выступали против высылки российских дипломатов из Чехии (по данным портала Seznam Zpravy, около 10 человек).

Большая часть демонстрантов придерживались противоположной позиции. В руках у протестующих были транспаранты с текстом «Земан — предатель», «Путин — убийца. Ничего не меняется». Некоторые участники пришли с флагами ЕС. За обстановкой следила полиция, она призывала демонстрантов соблюдать действующие эпидемические правила.

«Мы контролируем проведение несогласованной акции у российского посольства в Праге. На месте собрались несколько десятков людей с противоположными взглядами, поэтому мы особенно следим за тем, чтобы не возникало конфликтов. Один человек уже был задержан за правонарушение», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Акция завершилась около 16:00.

В понедельник, 19 апреля, демонстранты собрались на площади Бориса Немцова снова. На акцию протеста прибыл и мэр пражского района Ржепорие (Řeporyje) Павел Новотны, который уже давно критикует Россию за вмешательство во внутренние дела Чехии. Протестующие выступали против путинского режима, призывали освободить оппозиционного политика Алексея Навального и оставить в покое Украину.

О том, что Чехия подозревает российские спецслужбы в причастности к взрывам складов боеприпасов в Врбетице, в субботу вечером объявили премьер-министр Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек.

В связи с этим, национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) разыскивает двух граждан РФ, которые приехали в Чехию в октябре 2014 года. Судя по фотографиям и именам разыскиваемых, эти же люди подозреваются в отравлении бывшего российского секретного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

Россия уже отреагировала на действия чешского правительства. В ответ на высылку дипломатов из Чехии, Москва предприняла те же шаги в отношении сотрудников чешского посольства в РФ.