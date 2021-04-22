Чехия потребовала вернуть всех высланных дипломатов в Москву

​Глава чешского МИДа Якуб Кулганек потребовал, чтобы Россия до 12:00 четверга, 22 апреля, вернула всех высланных дипломатов в посольство Чехии в Москве. В противном случае Чехия сократит количество сотрудников в посольстве России в Праге.

Об этом Кулганек заявил 21 апреля на встрече с послом РФ в Чехии Александром Змеевским.

«Речь идет примерно о шестидесяти сотрудниках посольства РФ. Цель — чтобы количество сотрудников посольства РФ соответствовало штату в нашем посольстве в Москве», — сказал Кулганек.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Россией в форме ультиматума бесперспективны.

«Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», — сказал ТАСС Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Москва рассматривать озвученное главой МИД требование.

В настоящее время в посольстве Чехии в российской столице работают пять дипломатов и 19 рабочих и технических сотрудников. Штат российского посольства в Чешской республике состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников технического персонала.

В начале этой недели Чехия выдворила из страны 18 дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб ГРУ и СВР. Чехия подозревает российских агентов в причастности к взрывам складов боеприпасов в Врбетицах.

МИД России в ответ на это объявил двадцать сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Они уже покинули территорию РФ.

В связи с обострившимися отношениями между Чехией и Россией чешская сторона приняла решение о закрытии консульских отделов на территории РФ.

Источник: novinky.cz