Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.87
USD
21.5
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
02d 6 °C
Чехия потребовала вернуть всех высланных дипломатов в Москву

Чехия потребовала вернуть всех высланных дипломатов в Москву

420on.cz 248
​Глава чешского МИДа Якуб Кулганек потребовал, чтобы Россия до 12:00 четверга, 22 апреля, вернула всех высланных дипломатов в посольство Чехии в Москве. В противном случае Чехия сократит количество сотрудников в посольстве России в Праге.
Чехия потребовала вернуть всех высланных дипломатов в Москву

Об этом Кулганек заявил 21 апреля на встрече с послом РФ в Чехии Александром Змеевским.

«Речь идет примерно о шестидесяти сотрудниках посольства РФ. Цель — чтобы количество сотрудников посольства РФ соответствовало штату в нашем посольстве в Москве», — сказал Кулганек.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Россией в форме ультиматума бесперспективны. 

«Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», — сказал ТАСС Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Москва рассматривать озвученное главой МИД требование.

В настоящее время в посольстве Чехии в российской столице работают пять дипломатов и 19 рабочих и технических сотрудников. Штат российского посольства в Чешской республике состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников технического персонала.

В начале этой недели Чехия выдворила из страны 18 дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб ГРУ и СВР. Чехия подозревает российских агентов в причастности к взрывам складов боеприпасов в Врбетицах. 

МИД России в ответ на это объявил двадцать сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Они уже покинули территорию РФ.

В связи с обострившимися отношениями между Чехией и Россией чешская сторона приняла решение о закрытии консульских отделов на территории РФ.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Россия Чехия Министерство иностранных дел кризис политический кризис
Читайте
по теме 
Опрос: большинство чехов считают Россию угрозой для Чехии
22.04.2021 10:40 Общество
Опрос: большинство чехов считают Россию угрозой для Чехии
195
Чехия закрыла консульства в России
21.04.2021 22:07 Общество
Чехия закрыла консульства в России
4594
Новости Чехии: итоги недели от 420on
21.04.2021 10:28 Общество
Новости Чехии: итоги недели от 420on
5792
Взрывы в Чехии: в Врбетице работала целая команда российских агентов
21.04.2021 10:25 Политика
Взрывы в Чехии: в Врбетице работала целая команда российских агентов
3816
Последние новости:
22
апреля
Опрос: большинство чехов считают Россию угрозой для Чехии
22.04.2021 10:40 Общество
Опрос: большинство чехов считают Россию угрозой для Чехии
195
Для аэропорта Праги 2020 год стал худшим за последние 25 лет
22.04.2021 08:52 Общество
Для аэропорта Праги 2020 год стал худшим за последние 25 лет
541
21
апреля
Чехия закрыла консульства в России
21.04.2021 22:07 Общество
Чехия закрыла консульства в России
4594
Милош Земан назначил нового Министра иностранных дел Чехии
21.04.2021 18:29 Политика
Милош Земан назначил нового Министра иностранных дел Чехии
2121
Пять граждан Чехии подозреваются в терроризме
21.04.2021 14:22 Общество
Пять граждан Чехии подозреваются в терроризме
2894
Минздрав Чехии: магазины откроются не позднее 3 мая
21.04.2021 12:07 Экономика
Минздрав Чехии: магазины откроются не позднее 3 мая
2594
Чехия в марте побила абсолютный рекорд по выдаче ипотеки
21.04.2021 10:53 Экономика
Чехия в марте побила абсолютный рекорд по выдаче ипотеки
1926
Взрывы в Чехии: в Врбетице работала целая команда российских агентов
21.04.2021 10:25 Политика
Взрывы в Чехии: в Врбетице работала целая команда российских агентов
3816
20
апреля
Правительство Чехии выплатит работникам скорой помощи по 120 тысяч крон
20.04.2021 18:36 Экономика
Правительство Чехии выплатит работникам скорой помощи по 120 тысяч крон
1497
«Монмартр» в Праге, или загадка дома «У трех диких мужчин»
20.04.2021 14:54 Культура
«Монмартр» в Праге, или загадка дома «У трех диких мужчин»
2193


Мобильная версия