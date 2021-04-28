Россия высылает дипломатов из Словакии и прибалтийских стран

Россия высылает сотрудников посольства Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Они должны покинуть территорию РФ в течение семи дней. Об этом сегодня сообщил МИД РФ.

Фото: Flickr.com

Напомним, 22 апреля Словакия объявила о своем решении выслать трех сотрудников российского посольства в знак солидарности с Чехией. Позже Литва, Латвия и Эстония потребовали, чтобы в общей сложности четыре российских дипломата покинули эти страны. В Москве заявили, что Россия непременно отреагирует на действия этих государств.

«Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России», — заявил МИД РФ.

Из России будут высланы два сотрудника посольства Литвы, по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии. В качестве ответной меры персоной нон грата также объявлены три сотрудника посольства Словакии в Москве. До 5 мая они должны покинуть территорию Российской Федерации.

Дипломатический конфликт между Чехией и Россией начался в субботу после заявления премьер-министра о том, что российские спецслужбы причастны к взрывам на складе боеприпасов в Врбетицах в 2014 году. В связи с этим 18 сотрудников российского посольства были высланы из Чехии. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

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Источник: ceskenoviny.cz