Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.86
USD
21.51
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
04d 8 °C
Глава МВД Чехии считает, что на Земана в «деле Врбетице» мог повлиять экс-президент Клаус

Глава МВД Чехии считает, что на Земана в «деле Врбетице» мог повлиять экс-президент Клаус

420on.cz 350
Вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек считает, что президент Милош Земан, говоря о «деле Врбетице», возможно, находился под влиянием бывшего президента Вацлава Клауса. Перед официальным выступлением по чешскому телевидению Земан посетил экс-президента. Гамачек повторил, что существует только одна следственная версия взрыва на складе боеприпасов.
Фото: vlada.cz
Глава МВД Чехии считает, что на Земана в «деле Врбетице» мог повлиять экс-президент Клаус

Напомним, что 25 апреля во время выступления на телевидении Земан впервые после обнародования «дела Врбетице» прокомментировал ситуацию. Он подчеркнул, что существуют две следственные версии обстоятельств взрыва. Первая (изначальная) предполагает, что взрыв произошел из-за непрофессионального обращения с боеприпасами. Вторая — что это была операция иностранной разведки. Президент также заявил, что у Службы безопасности и информации Чехии (BIS) нет никаких доказательств того, что российские агенты находились в районе Врбетице. Его заявление вызвало волну негодований как среди политиков, так и среди населения республики. 

«Есть одна следственная версия, полиция расследует российский след, а это значит, что за взрывом стоят сотрудники российской спецслужбы ГРУ. Другой версии нет», — заявил Гамачек. Ранее глава МВД уточнил, что эта версия связана с перемещением членов подразделения 29155 — сотрудников российской военной разведки — по территории Чехии. Премьер-министр Андрей Бабиш после встречи с Милошем Земаном в Ланах 26 апреля выразил аналогичное мнение.

Гамачек опроверг и слова министра юстиции Марии Бенешовой, которая на этой неделе заявила, что может быть более двух версий расследования. «У нее меньше информации, чем у нас. Она не входила в состав комитетов по разведывательной деятельности», — добавил министр внутренних дел. Премьер-министр в связи с заявлением вызвал Бенешову к себе для объяснений.

По словам первого заместителя председателя партии ODS Збинка Станюры, разброс следственных версий свидетельствует о том, что некоторые политики не доверяют премьер-министру и министру внутренних дел.

«Больше доверяют Земану или России, чем чешскому правительству», — сказал заместитель председателя ODS, заявив, что Бенешова должна быть уволена. Однако Гамачек не хочет делать кадровые перестановки перед выборами.

Глава МВД также заявил, что ожидает дальнейших шагов со стороны европейских государств в знак солидарности с Чехией, включая высылку российских дипломатов. Это планируют сделать такие страны, как Великобритания, Германия или Франция. Российских дипломатов уже выслали Словакия, Румыния, Литва, Латвия и Эстония.

Болгария также выслала дипломата из Российской Федерации 29 апреля — на следующий день после того, как прокуратура заявила, что подозревает шестерых россиян в причастности к взрывам на болгарских складах боеприпасов в период с 2011 по 2020 год.

По словам Гамачека, болгарский след может быть интересен с точки зрения расследования операций ГРУ по всей Европе. Это значит, что речь не идет об изолированной операции. Болгарская и чешская полиция уже начали сотрудничество. 

  • Смотрите новый выпуск «Итоги недели» на нашем YouTube

  • Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

  • Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

  • Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
правительство президент Чехия Россия Министерство внутренних дел Милош Земан Вацлав Клаус взрыв
Читайте
по теме 
1 мая в Праге прошли акции протеста против ограничений по COVID-19
01.05.2021 18:29 Общество
1 мая в Праге прошли акции протеста против ограничений по COVID-19
1382
Салонам красоты Чехии разрешили принимать результаты экспресс-тестов на covid-19
30.04.2021 09:46 Общество
Салонам красоты Чехии разрешили принимать результаты экспресс-тестов на covid-19
1505
Салоны красоты Чехии будут принимать тесты на COVID-19 с работы или из школы
28.04.2021 09:20 Общество
Салоны красоты Чехии будут принимать тесты на COVID-19 с работы или из школы
1348
В Карловарском крае не зафиксировали ни одного случая COVID-19
26.04.2021 17:48 Общество
В Карловарском крае не зафиксировали ни одного случая COVID-19
1734
Последние новости:
02
мая
Замруководителя полиции Среднечешского края хотят уволить за пьяное вождение
02.05.2021 16:10 Общество
Замруководителя полиции Среднечешского края хотят уволить за пьяное вождение
272
01
мая
1 мая в Праге прошли акции протеста против ограничений по COVID-19
01.05.2021 18:29 Общество
1 мая в Праге прошли акции протеста против ограничений по COVID-19
1382
Чехия в числе первых в Европе начнёт тестировать COVID-паспорта
01.05.2021 11:28 Общество
Чехия в числе первых в Европе начнёт тестировать COVID-паспорта
2742
30
апреля
В Чехии от коронавируса умер новорожденный
30.04.2021 19:03 Экономика
В Чехии от коронавируса умер новорожденный
2208
В мае в Чехию поступит почти 3 миллиона доз вакцины от коронавируса
30.04.2021 16:18 Общество
В мае в Чехию поступит почти 3 миллиона доз вакцины от коронавируса
2263
В Чешском доме в Москве закрываются рестораны и отель
30.04.2021 13:48 Экономика
В Чешском доме в Москве закрываются рестораны и отель
3104
Есть вопросы по бухгалтерскому учету и налогам в Чехии? Мы знаем, куда обращаться
30.04.2021 11:50 Экономика
Есть вопросы по бухгалтерскому учету и налогам в Чехии? Мы знаем, куда обращаться
734
Салонам красоты Чехии разрешили принимать результаты экспресс-тестов на covid-19
30.04.2021 09:46 Общество
Салонам красоты Чехии разрешили принимать результаты экспресс-тестов на covid-19
1505
Опрос показал, как чехи относятся к позиции Земана по «делу Врбетице»
30.04.2021 09:40 Общество
Опрос показал, как чехи относятся к позиции Земана по «делу Врбетице»
3345
29
апреля
Все магазины Чехии откроются 10 мая
29.04.2021 17:49 Общество
Все магазины Чехии откроются 10 мая
5193


Мобильная версия