Глава МВД Чехии считает, что на Земана в «деле Врбетице» мог повлиять экс-президент Клаус

Вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек считает, что президент Милош Земан, говоря о «деле Врбетице», возможно, находился под влиянием бывшего президента Вацлава Клауса. Перед официальным выступлением по чешскому телевидению Земан посетил экс-президента. Гамачек повторил, что существует только одна следственная версия взрыва на складе боеприпасов.

Фото: vlada.cz

Напомним, что 25 апреля во время выступления на телевидении Земан впервые после обнародования «дела Врбетице» прокомментировал ситуацию. Он подчеркнул, что существуют две следственные версии обстоятельств взрыва. Первая (изначальная) предполагает, что взрыв произошел из-за непрофессионального обращения с боеприпасами. Вторая — что это была операция иностранной разведки. Президент также заявил, что у Службы безопасности и информации Чехии (BIS) нет никаких доказательств того, что российские агенты находились в районе Врбетице. Его заявление вызвало волну негодований как среди политиков, так и среди населения республики.

«Есть одна следственная версия, полиция расследует российский след, а это значит, что за взрывом стоят сотрудники российской спецслужбы ГРУ. Другой версии нет», — заявил Гамачек. Ранее глава МВД уточнил, что эта версия связана с перемещением членов подразделения 29155 — сотрудников российской военной разведки — по территории Чехии. Премьер-министр Андрей Бабиш после встречи с Милошем Земаном в Ланах 26 апреля выразил аналогичное мнение.

Гамачек опроверг и слова министра юстиции Марии Бенешовой, которая на этой неделе заявила, что может быть более двух версий расследования. «У нее меньше информации, чем у нас. Она не входила в состав комитетов по разведывательной деятельности», — добавил министр внутренних дел. Премьер-министр в связи с заявлением вызвал Бенешову к себе для объяснений.

По словам первого заместителя председателя партии ODS Збинка Станюры, разброс следственных версий свидетельствует о том, что некоторые политики не доверяют премьер-министру и министру внутренних дел.

«Больше доверяют Земану или России, чем чешскому правительству», — сказал заместитель председателя ODS, заявив, что Бенешова должна быть уволена. Однако Гамачек не хочет делать кадровые перестановки перед выборами.

Глава МВД также заявил, что ожидает дальнейших шагов со стороны европейских государств в знак солидарности с Чехией, включая высылку российских дипломатов. Это планируют сделать такие страны, как Великобритания, Германия или Франция. Российских дипломатов уже выслали Словакия, Румыния, Литва, Латвия и Эстония.

Болгария также выслала дипломата из Российской Федерации 29 апреля — на следующий день после того, как прокуратура заявила, что подозревает шестерых россиян в причастности к взрывам на болгарских складах боеприпасов в период с 2011 по 2020 год.

По словам Гамачека, болгарский след может быть интересен с точки зрения расследования операций ГРУ по всей Европе. Это значит, что речь не идет об изолированной операции. Болгарская и чешская полиция уже начали сотрудничество.

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Источник: idnes.cz