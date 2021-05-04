Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.83
USD
21.52
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 17 °C
Андрей Бабиш: о встрече в МВД я узнал из СМИ

Андрей Бабиш: о встрече в МВД я узнал из СМИ

420on.cz 111
Оппозиционная коалиция SPOLU потребовала от премьер-министра Чехии Андрея Бабиша объяснений по поводу встречи Яна Гамачека и ряда высокопоставленных чиновников, на которой якобы обсуждались планы обменять информацию по «делу Врбетице» на поставки вакцины Sputnik. Андрей Бабиш заявил, что узнал о встрече из СМИ.
Фото: vlada.cz
Андрей Бабиш: о встрече в МВД я узнал из СМИ

По информации портала Seznam Zprávy, Гамачек хотел предложить России сделку: отложить оглашение информации по делу о взрыве в Врбетице в обмен на поставку миллиона доз вакцины Sputnik V и организацию встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Праге. 

О своих планах Гамачек, который в то время также выполнял функции министра иностранных дел, сообщил участникам встречи 15 апреля в офисе Министерства внутренних дел. На встрече в МВД присутствовали посол в России Витезслав Пивонька, директор Управления по внешним связям и информации Марек Шимандл, директор военной разведки Ян Бероун, начальник полиции Ян Швейдар, а также генеральный прокурор Павел Земан. Гамачек опроверг информацию, опубликованную в статье.  

Бабиш заявил, что не был в курсе этого вопроса: «Я не знаю ни о какой встрече, я узнал об этом из СМИ. На мой взгляд, хорошо, что поездка в Москву не состоялась». 

Глава партии KDU-ČSL Мариан Юречка также попросил Бабиша объяснить, как он мог разрешить Гамачеку поездку в Москву и предоставить ему самолет. Премьер-министр назвал слова политика ложью и потребовал извинений.

Представители коалиции SPOLU (партии ODS, TOP 09 и KDU-ČSL) 4 мая заявили, что Гамачек должен сразу же уйти из политики, если информация о встрече в МВД подтвердится. Оппозиция хочет, чтобы глава чешской разведки подробно объяснил ситуацию в рамках закрытого заседания Палаты депутатов ЧР.

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что прибыл на встречу в МВД 15 апреля с опозданием. Он также отметил, что у него не сложилось впечатления, что глава МВД планирует приостановить или прекратить дело Врбетице по каким-либо причинам. 

«Я приехал на встречу позже, около половины десятого вечера. К этому времени было ясно, что никакой поездки в Россию не будет», — рассказал он.

Смотрите новый выпуск  «Итоги недели» на нашем YouTube

Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Министерство внутренних дел Чехия Россия политический кризис Андрей Бабиш оппозиция
Читайте
по теме 
Гамачек планировал «обменять» дело Врбетице на вакцину Sputnik и саммит в Праге
04.05.2021 10:20 Политика
Гамачек планировал «обменять» дело Врбетице на вакцину Sputnik и саммит в Праге
1150
Глава МВД Чехии считает, что на Земана в «деле Врбетице» мог повлиять экс-президент Клаус
02.05.2021 16:05 Политика
Глава МВД Чехии считает, что на Земана в «деле Врбетице» мог повлиять экс-президент Клаус
1448
Глава МВД Чехии заявил, что Земан «порадовал» Москву
26.04.2021 09:18 Политика
Глава МВД Чехии заявил, что Земан «порадовал» Москву
3836
Ян Гамачек отменил поездку в Москву на переговоры о покупке вакцины Sputnik V
17.04.2021 17:45 Политика
Ян Гамачек отменил поездку в Москву на переговоры о покупке вакцины Sputnik V
2688
Последние новости:
04
мая
С июня кадастр недвижимости Чехии перестанет быть общедоступным
04.05.2021 12:26 Экономика
С июня кадастр недвижимости Чехии перестанет быть общедоступным
374
Гамачек планировал «обменять» дело Врбетице на вакцину Sputnik и саммит в Праге
04.05.2021 10:20 Политика
Гамачек планировал «обменять» дело Врбетице на вакцину Sputnik и саммит в Праге
1150
03
мая
Что изменится в Чехии в ближайшие 10 дней
03.05.2021 18:59 Общество
Что изменится в Чехии в ближайшие 10 дней
5851
Чехия изменила правила въезда для привитых от коронавируса
03.05.2021 17:30 Общество
Чехия изменила правила въезда для привитых от коронавируса
4121
С 4 мая жители Чехии могут отправиться в путешествие по государственным замкам и крепостям
03.05.2021 15:33 Общество
С 4 мая жители Чехии могут отправиться в путешествие по государственным замкам и крепостям
1972
Куда за культурой в Праге? Pražská tržnice готовит новые проекты
03.05.2021 12:32 Культура
Куда за культурой в Праге? Pražská tržnice готовит новые проекты
1042
В Праге в арене O2 Universum начал работу новый центр вакцинации против covid-19
03.05.2021 10:10 Общество
В Праге в арене O2 Universum начал работу новый центр вакцинации против covid-19
1182
02
мая
Замруководителя полиции Среднечешского края хотят уволить за пьяное вождение
02.05.2021 16:10 Общество
Замруководителя полиции Среднечешского края хотят уволить за пьяное вождение
1174
Глава МВД Чехии считает, что на Земана в «деле Врбетице» мог повлиять экс-президент Клаус
02.05.2021 16:05 Политика
Глава МВД Чехии считает, что на Земана в «деле Врбетице» мог повлиять экс-президент Клаус
1448
01
мая
1 мая в Праге прошли акции протеста против ограничений по COVID-19
01.05.2021 18:29 Общество
1 мая в Праге прошли акции протеста против ограничений по COVID-19
1943


Мобильная версия