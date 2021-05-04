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Политики в парламенте Чехии поругались из-за поездки Гамачека в Москву

Политики в парламенте Чехии поругались из-за поездки Гамачека в Москву

420on.cz 31
Во вторник, 4 мая, на закрытом заседании депутаты чешского парламента обсуждали встречу вице-премьера Яна Гамачека и ряда высокопоставленных чиновников в МВД Чехии, которая прошла в середине апреля. Предполагается, что Гамачек хотел обменять информацию по «делу Врбетице» на поставки вакцины Sputnik. Заседание пришлось прервать из-за взаимных обвинений политиков, никакого решения по этому вопросу принято не было.
Фото: Poslanecká sněmovna PČR
Политики в парламенте Чехии поругались из-за поездки Гамачека в Москву

В закрытом заседании Палаты депутатов приняли участие глава BIS Михал Куделка, председатель президиума полиции Ян Швейдар и генеральный прокурор Павел Земан. 

«Обсуждение не закончилось, оно приостановлено. Я не услышал никакой информации, которая бы объяснила необходимость поездки министра Гамачека в Москву», — сказал лидер Народной партии Мариан Юречек.

Когда заседание продолжится, никто не знает. 5 мая Палата депутатов планирует обсуждать проекты законов, предложенных к третьему чтению.

На заседании было запрещено использование мобильных телефонов или ноутбуков, депутаты должны были их отключить во избежание утечки информации. Кроме того, была отключена сеть Wi-Fi и не велась стенограмма заседания. Парламентариев также предупредили о неразглашении секретной информации в соответствии с законом. Однако, по словам депутата от партии «Пираты» Франтишека Навркала, никакой секретной информации на заседании не прозвучало.

«Дискуссия переросла во взаимные обвинения, поэтому осмысленного обсуждения не получилось», — сказал Ян Бартошек, председатель парламентской группы KDU-ČSL. Если не будет единого мнения, необходимо провести заседания комитета безопасности BIS, встречи в рамках других комитетов Палаты депутатов, считает он.

Бартошек рассказал, что ни Бабиш, ни кто-либо из руководителей спецслужб, присутствовавших в парламенте, не получил возможность высказаться. Говорил только Ян Гамачек. Он поблагодарил оппозицию за проявленную инициативу по проведению заседания парламента и вновь опроверг информацию, опубликованную в СМИ.

«В статье нет ни одной цитаты. Это вопрос, который затрагивает лично меня, а также Чешскую Республику, потому что здесь ставится под сомнение работа аппарата безопасности. К сожалению, нет другого пути, кроме как объяснить ситуацию на заседании парламента. Я готов подробно изложить свои шаги и действия, начиная с 6 апреля», — сказал Гамачек.

Многие депутаты не выступили, потому что дебаты потеряли смысл. Это подтвердила и первый заместитель председателя депутатов ODS Яна Чернохова. «Мы предложим завтра вновь вернуться к этому вопросу, чтобы мы действительно могли услышать мнение премьер-министра по этому поводу. Сегодня такой возможности у него не было», — сказала она.

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Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия Парламент ЧР Россия Москва политический кризис Министерство внутренних дел
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