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Ян Гамачек: спекуляции по поводу поездки в Москву выгодны России

Ян Гамачек: спекуляции по поводу поездки в Москву выгодны России

420on.cz 460
​Вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек заявил, что публикации по поводу его поездки в Москву выгодны России. После изгнания дипломатов и разглашения информации по «делу Врбетице» россияне теперь могут утверждать, что министр предатель и его должен судить народ, заявил Гамачек в интервью чешскому телевидению.
Фото: vlada.cz
Ян Гамачек: спекуляции по поводу поездки в Москву выгодны России

По информации портала Seznam Zprávy, Гамачек хотел предложить России сделку: отложить оглашение информации по делу о взрыве в Врбетице в обмен на поставку миллиона доз вакцины Sputnik V и организацию встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Праге. О своих планах Гамачек, который в то время также выполнял функции министра иностранных дел, сообщил участникам встречи 15 апреля в офисе Министерства внутренних дел. Глава МВД опроверг опубликованную в статье информацию.

«Несколько дней назад в главных новостях в России была моя цитата из телепередачи Otázky Václava Moravce, где я сказал, что мы знаем, что это сделали русские, и что они знают, что мы знаем, что они это сделали. Единственное, что они не знают — это какие доказательства у нас есть. Я был в России ястребом, меня там изображали почти как американского агента, и теперь, после статьи Янка Кроупа, в которой нет никаких цитат, я выгляжу как предатель, которого судит его собственная нация», — сказал Гамачек.

Министр добавил, что его совесть чиста и он всегда отстаивал интересы Чехии. «Вся эта чушь служит России, и они очень этому рады», — добавил он. Гамачек считает, что опубликованная статья позорит работу чешских спецслужб.

История с несостоявшейся поездкой в ​​Москву повлияла и на дружбу Гамачека с бывшим главой Словацкого национального совета Андреем Данеком. Гамачек попросил его помочь в налаживании контактов, они должны были отправиться в поездку вместе. «К сожалению, эта история коснулась моего друга. Он понятия не имел, что поездка в какой-то момент будет отменена. Мне жаль, что так случилось», — сказал глава МВД Чехии.

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Источник: novinky.cz

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Темы
Россия Чехия политический кризис взрыв Министерство внутренних дел Москва
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