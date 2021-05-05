Участие Чехии в Арктическом совете будет зависеть от России

Через две недели в Рейкьявике (Исландия) состоится заседание Арктического совета. В состав клуба великих держав Севера в качестве страны-наблюдателя стремится попасть и Чехия. Однако для этого требуется согласие в том числе России.

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Уже несколько месяцев чешская дипломатия проводит кампанию за избрание Чехии в Арктический совет со статусом наблюдателя. По словам экс-главы МИД Чехии Томаша Петржичека, участие в совете повысит международный престиж страны. В конце марта, незадолго до своей отставки, Петржичек публично заявил, что у Чехии есть большие шансы на вступление в совет.

«Чешская Республика продолжает выдвигать свою кандидатуру», — заявила пресс-секретарь Зузана Штихова после назначения нового главы дипломатии Якуба Кулганека. Официальная позиция будет объявлена ​​Чешской Республике только после встречи в Рейкьявике. Переговоры о допуске новых стран-наблюдателей проходят без присутствия претендентов, поэтому не планируется, что Кулганек прилетит на встречу лично.

Постоянными членами Совета являются восемь приарктических стран — США, Канада, Россия, Исландия, Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия. Среди государств-наблюдателей — Китай, Великобритания, Франция, Германия, Индия, Италия и Южная Корея. Пока из стран Центральной Европы только Польша была включена в Арктический совет.

На выборах в совет в этом году Чехия конкурирует с Эстонией, Ирландией и Турцией.

На заседании Арктического совета впервые встретятся министры иностранных дел США и России — Энтони Блинкен и Сергей Лавров. При выборе новых «наблюдателей» все государства-члены совета имеют право вето — то есть достаточно одного голоса «против», чтобы отказать стране-кандидату. Получается, что у России есть возможность повлиять на вступление Чехии в совет. В этом году российская сторона будет выполнять роль председателя совета на этом саммите.

Голосование по вопросу о членстве Чехии состоится 20 мая, в разгар дипломатических разногласий между Чехией и Россией из-за возможного участия агентов российской военной разведки ГРУ во взрывах в Врбетицах.

«Решения членов Арктического совета невозможно прогнозировать. Пока что в общении с Россией по поводу нашей кандидатуры в АР мы не увидели четких сигналов — ни положительных, ни отрицательных», — сказала пресс-секретарь МИД Чехии, отвечая на вопрос, ожидает ли чешская дипломатия поддержки России.

«Это может быть поводом для мелкой мести», — говорит проректор по международным отношениям университета CEVRO, бывший первый заместитель главы МИД Чехии Томаш Пояр. Однако, по его словам, Чехия не сильно пострадает, если не станет членом-наблюдателем Арктического совета. «Думаю, нам не обязательно там быть», — добавил он.

Арктический совет — международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов.

Чехия ведет активную научную деятельность в Арктике с 1980-х годов. В архипелаге на Шпицбергене у чешских ученых есть станция и собственное исследовательское судно. Ученые изучают водоросли, птиц или тающие ледники.

Именно в связи с изменениями климата, которые открывают доступ к природным богатствам Арктики, мировые державы борются за влияние в этом регионе. Речь идет в основном о запасах нефти и газа.

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Источник: seznamzpravy.cz