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Bellingcat: российские агенты, которых подозревают во взрывах в Врбетице, получили повышение и работают на Кремль

Bellingcat: российские агенты, которых подозревают во взрывах в Врбетице, получили повышение и работают на Кремль

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Агенты российской разведки ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига, подозреваемые в причастности к взрыву в Врбетице и отравлению бывшего полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля в Солсбери, получили повышение и работают на Кремль. Об этом заявил журналист-расследователь из группы Bellingcat Христо Грозев.
Bellingcat: российские агенты, которых подозревают во взрывах в Врбетице, получили повышение и работают на Кремль

«Все, что я могу сказать, это то, что они здоровы и работают на госслужбе. Они получили новую работу, потому что больше не могут быть шпионами», — сказал Грозев, добавив, что вскоре опубликует дополнительную информацию по этому поводу.

17 апреля Прага объявила, что агенты ГРУ, в том числе Чепига и Мишкин, подозреваются во взрывах на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Предположительно эти же мужчины в 2018 году под именами Александр Петров и Руслан Боширов прибыли в Солсбери, Южная Англия, где отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Последний раз оба агента появлялись на публике в сентябре 2018 года, когда в интервью российскому телеканалу RT они признались, что посетили Солсбери в качестве туристов, но отрицали причастность к отравлению.

Грозев также напомнил, что оба агента были удостоены высшей российской награды — они стали Героями Российской Федерации. По его словам, они получили награду в 2014 году за участие в операциях в Чехии и Болгарии.

 

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Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия Россия шпионаж полиция взрыв Москва
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