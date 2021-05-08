Бабиш попросил страны ЕС выслать российских дипломатов

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил, чтобы европейские государства выслали хотя бы одного российского дипломата в знак солидарности с Чешской Республикой по «делу Врбетице».

Об этом Бабиш сообщил журналистам 8 мая после неформальной встречи президентов и премьер-министров стран Европейского союза в Португалии. Вопрос высылки российских дипломатов обсуждался лидерами государств-членов в пятницу вечером.

Отношения между Россией и Чехией находятся в глубоком кризисе после того, как 17 апреля Бабиш сообщил о причастности российских агентов к взрыву склада боеприпасов в Врбетицах в 2014 году. За этим последовало взаимное выдворение работников дипломатического корпуса. Ряд стран, в том числе Словакия, Латвия, Литва и Эстония в знак солидарности с Чехией выслали российских дипломатов.

Вице-премьер Ян Гамачек ожидает, что аналогичные шаги сделают другие страны, например, Великобритания или Германия.

По словам Бабиша, пятничные дебаты были долгими. В обсуждении мер против России участвовали президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель. Поскольку встреча была неформальной, письменных решений принято не было. Однако обширную дискуссию об отношениях с Россией политики ожидают на саммите Европейского совета, который состоится в конце мая.

Бабиш призвал Европейский совет осудить действия российских спецслужб в Врбетице. «Мы всегда должны воспринимать это так: если атака совершена на одно европейское государство, на самом деле это нападение на все страны ЕС. Я также попросил рассмотреть возможность высылки хотя бы одного дипломата. Увидим на следующем саммите, какое будет принято решение», — сказал премьер-министр.

Источник: ceskenoviny.cz