Ходорковский: У Кремля есть контакты в правительстве Чехии

Россия поддерживает контакты с высокопоставленными правительственными чиновниками в Чешской Республике. Об этом бывший российский нефтяной магнат и критик Кремля Михаил Ходорковский сообщил членам комитета по иностранным делам Европарламента в понедельник.

По словам Ходорковского, президент России Владимир Путин приобретает союзников в ряде других стран Европейского Союза, включая Германию, Францию ​​и Польшу, через дружественных олигархов. В частности, по словам Ходорковского, «высокопоставленные чиновники чешского правительства поддерживают тесные контакты» с миллиардером и бывшим главой РЖД Владимиром Якуниным.

«Они посещают мероприятия, организованные Кремлем для пропаганды антиевропейских настроений», — сказал Ходорковский. Он добавил, что, согласно внутренним документам прокремлевских чиновников, Кремль может вовлекать членов KSČM, в частности, депутата Зденека Ондрачека, во внешнеполитические мероприятия.

Ондрачек отказался комментировать заявления Ходорковского: «Я не буду комментировать чепуху какого-то русского».

В июне 2019 года внимание общественности привлекла поездка Ондрачека в Украину, контролируемую пророссийскими сепаратистами. Согласно видеозаписи, размещенной в Twitter, чешского депутата официально приняли представители непризнанной Донецкой Народной Республики, которые исполнили ему чешский гимн. Позже Ондрачек сказал, что поездка была частной.

По словам Ходорковского, помимо Чехии Якунин имеет влияние, например, в Германии. Один из источников Якунина, передающий в Россию информацию о том, что происходит в Германии, «входит в ближайшее окружение (канцлера) Ангелы Меркель», — сказал Ходорковский.