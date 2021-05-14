Генеральный прокурор Чехии Павел Земан подал в отставку

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан решил уйти в отставку. Последним днем его работы станет 30 июня. Об этом после заседания правительства сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

Об отставке Земана правительству сообщила министр юстиции Мария Бенешова. По словам Гавличека, кабинет принял эту информацию к сведению без дальнейшего обсуждения.

Земан занимал должность Генерального прокурора Чехии с 2011 года. До этого он работал чешским прокурором в Евроюсте.

В последнее время многие говорили о его возможной отставке. В частности, Мария Бенешова заявила, что намерена подать дисциплинарный иск против Павла Земана в связи с его публичным выступлением по «делу Врбетице». Павел Земан на пресс-конференции 19 апреля говорил об уголовном деле в связи со взрывами двух складов боеприпасов в Врбетице и подозрении, что за взрывом стоят два агента российской военной секретной службы ГРУ.

По мнению Бенешовой, Земан не должен был рассказывать об этом деле. Он нарушил закон о прокуратуре, превысив свои полномочия.

«По закону он вообще не должен был выступать по данному вопросу. Он не является ни надзирающим органом, ни надзорным прокурором», — заявила Бенешова.

В итоге Бенешова сказала, что была удивлена ​​отставкой, но уважает решение Павла Земана. Подробнее о своем решении Земан расскажет на пресс-конференции в пятницу утром. Имя преемника Земана будет названо позже.

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Источник: novinky.cz