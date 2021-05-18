Министра здравоохранения Чехии могут выселить из квартиры в центре Праги

Администрация Праги проверит, не нарушил ли министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер договор купли-продажи квартиры в центре чешской столицы. Если нарушение подтвердится, министр может остаться без квартиры.

У министра здравоохранения Петра Аренбергера, вероятно, возникнут дополнительные сложности, связанные с его имуществом. Более двух лет назад он приобрел в Праге 1 квартиру площадью около 250 квадратных метров за 11,6 миллиона крон. На договоре купли-продажи квартиры стоит подпись бывшего главы районной администрации Павла Чижинского, который сейчас является членом оппозиционной партии Praha 1 Sobě. По словам Чижинского, Аренбергер письменно подтвердил, что будет использовать две комнаты в квартире для своей частной практики и проживать в остальных пяти комнатах. Однако, как сообщает издание Seznam Zprávy, министр, скорее всего, живет на своей вилле в пражской районе Кобылисы.

В квартире, которую Аренбергер купил у администрации Праги 1, сейчас находится его кабинет, где врачи оказывают медицинские услуги клиентам с проблемами кожи, а также косметические и массажные услуги. Однако глава Минздрава утверждает, что он по-прежнему использует квартиру для жилья. «Я до сих пор живу в квартире», — сообщил он в ответ на вопрос Seznam Zprávy.

Павел Чижински считает, что дело необходимо пересмотреть.

«Я включил в договор о приватизации пункт, в котором говорится, что министр будет использовать квартиру для постоянного проживания в течение десяти лет. Если выяснится, что во время приватизации министр не проживал в квартире или что он не живет в ней сегодня, Прага 1 может потребовать возврата имущества», — сказал Чижински.

Нынешнее руководство администрации Праги 1 заявило, что проверит все пункты договора. «Мы проанализируем договор и выясним, какие возможности есть», — сказал член совета Праги 1 Ян Воточек (TOP 09), отвечающий за приватизацию.

При этом в июне 2018 года уже решался вопрос о том, живет ли Аренбергер в этой квартире. Говорилось о том, что в комнатах, предназначенных для жилья, оказываются медицинские услуги. «Последующий осмотр, проведенный представителями администрации Праги 1, которые также сделали фотодокументацию квартиры, опровергло это неверное предположение», — написал в письме Аренбергер.

Ранее СМИ сообщили, что глава Минздрава Чехии скрыл миллионы, заработанные на клинических исследованиях. Тогда Петр Аренбергер признался, что его доходы и принадлежащее ему имущество в несколько раз больше, чем он указывал в налоговых декларациях за предыдущие годы, и обнародовал новую декларацию об имуществе и доходах.

На прошлой неделе журналисты выяснили, что архив пражской больницы «Королевские Винограды» находится в здании, принадлежащем министру здравоохранения Чехии Петру Аренбергеру. Министр сдал это здание в аренду больнице в 2013 году и заработал около шести миллионов крон.

Самые ценные активы у Аренбергера в Праге. Помимо упомянутой квартиры в центре города, у него есть вилла и многоквартирный дом в Кобылисах и еще одна квартира на Жижкове. Аренбергеру и его жене Монике также принадлежит коттедж в Роудне возле Табора и другая недвижимость.

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Источник: seznamzpravy.cz