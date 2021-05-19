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Член Сената Чехии обвинил Гамачека во лжи по поводу поездки в Москву

Член Сената Чехии обвинил Гамачека во лжи по поводу поездки в Москву

420on.cz 239
В среду, 19 мая, после заседания комиссии Сената ЧР по иностранным делам сенатор Вацлав Ласка заявил, что министр внутренних дел Ян Гамачек лгал, заявив, что запланированная поездка в Москву должна была замаскировать раскрытие информации о взрывах в Врбетице.
Член Сената Чехии обвинил Гамачека во лжи по поводу поездки в Москву

«Есть подтверждение о том, что министр Гамачек хотел поехать в Москву, а его слова о том, что это был камуфляж, не соответствует действительности», — сказал сенатор Вацлав Ласка.

Комитет Сената пригласил на встречу министра обороны Любомира Метнара, директора военной разведки Яна Бероуна и министра юстиции Марию Бенешову, но она не смогла принять участие в заседании. На встрече присутствовал и бывший министр здравоохранения Ян Блатны.

Ласка объяснил, что экс-глава Минздрава Чехии участвовал в заседании в связи с информацией о том, что целью поездки Гамачека в Москву было получение российской вакцины против коронавируса Sputnik V. Блатны и Метнар отказались комментировать содержание встречи. 

Напоминаем, что Гамачек объявил о поездке в Москву, запланированной на 19 апреля, в среду, 14 апреля. Он обосновал это переговорами о поставках российской вакцины Sputnik V. В итоге он отменил свою командировку, а 17 апреля правительство заявило, что к взрывам в Врбетице в 2014 году причастны российские агенты ГРУ. Позже глава МВД назвал свою поездку в российскую столицу отвлекающим маневром перед публикацией информации о деле Врбетице.

Источник: novinky.cz

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Темы
Министерство внутренних дел Чехия Россия взрыв Сенат ЧР политический кризис
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