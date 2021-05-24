Страны ЕС не будут высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

На саммите 24 мая Евросоюз не будет обсуждать дальнейшую высылку российских дипломатов из стран ЕС, на которой настаивала Чехия после раскрытия информации по делу Врбетице. Об этом заявил дипломатический источник.

В середине апреля, после того как Чехия обвинила агентов российских спецслужб в причастности к взрывам складов боеприпасов в Врбетице, Чехия выслала 18 сотрудников посольства России. Затем чешское правительство обратилось к странам ЕС с просьбой депортировать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Сайт Politico сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель недавно раскритиковала премьер-министра Чехии Андрея Бабиша за то, что он не скоординировал свои действия с другими странами ЕС перед депортацией сотрудников российского посольства. Меркель напомнила Бабишу об аналогичном британском запросе в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году, который Лондон согласовал с союзниками. Тогда российские дипломаты были депортированы из 30-ти государств, в том числе из большинства стран ЕС. Сейчас на призыв Чехии откликнулись только Словакия и страны Балтии.

Германия была удивлена ​​внезапными действиями Чехии, но сосредоточила свою поддержку на конкретной помощи посольству Чехии в Москве, парализованному после увольнения 20 местных сотрудников.

По словам упомянутого дипломатического источника ЕС, помимо недостаточно быстрой подготовки запроса о депортации, еще одной проблемой был контекст. «Все боятся того, что Россия может сделать на Украине», — предупредил дипломат, сославшись на продолжающееся присутствие российских войск на границах страны. Западные страны не хотят еще больше портить отношения с Россией и усугублять дипломатический конфликт.

Источник: novinky.cz