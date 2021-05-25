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Евросоюз поддержал действия Чехии в связи с «делом Врбетице»

Евросоюз поддержал действия Чехии в связи с «делом Врбетице»

420on.cz 434
​Президенты и премьер-министры стран Европейского Союза на саммите 24 мая выразили солидарность с Чехией в связи с «делом Врбетице» и последующим дипломатическим спором с Россией. В совместной резолюции они поддержали реакцию Чехии и осудили «незаконную, провокационную и деструктивную деятельность России против ЕС, государств-членов ЕС и других стран».
Евросоюз поддержал действия Чехии в связи с «делом Врбетице»

На саммите было решено, что ЕС будет сохранять нынешнюю позицию по отношении к России, которая представляет собой сочетание давления с целью соблюдения международного права и сотрудничества в областях, представляющих общий интерес. Лидеры стран ЕС не обсуждали на саммите совместную высылку дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Более чем двухчасовое обсуждение отношений с Россией велось главами государств и правительств через десять дней после того, как Москва включила Чехию в список недружественных стран. Это был последний шаг в реакции на заявление чешских властей о том, что российские спецслужбы причастны к взрывам на складах боеприпасов в Врбетицах в 2014 году. Россия отрицает эти обвинения, а российские официальные лица неоднократно называли их необоснованными, противоречивыми и провокационными. В середине апреля Чехия и Россия изгнали десятки дипломатов из стран и других сотрудников своих посольств. 

«Европейский совет выражает солидарность с Чешской Республикой и поддерживает ее реакцию», — говорится в резолюции, принятой участниками саммита. ЕС уже выразил поддержку Чешской Республике в прошлом месяце, но сейчас это сделано впервые в форме совместного заявления лидеров стран Евросоюза.

Однако другие скоординированные шаги, такие как изгнание российских дипломатов из посольств стран ЕС, уже не рассматривались политическими лидерами. Как сообщил ранее один из дипломатических источников в ЕС, западные страны не хотят еще больше портить отношения с Россией и усугублять дипломатический конфликт. 

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила после ночного саммита, что Россия пытается ослабить или дестабилизировать как соседние страны, например, Украину и Грузию, так и государства-члены Европейского союза.

«Мы наблюдаем это в течение многих лет, ситуация не улучшается, а ухудшается», — сказала она. Именно по этим причинам и из-за угрозы дальнейшей российской агрессии в Украине многие государства-члены не хотят занять более жесткую позицию в отношении Москвы.

Главы государств и правительств поручили координатору дипломатии ЕС Хосепу Борреллу подготовить анализ того, как в настоящее время работает подход ЕС к России. Лидеры ЕС планируют вернуться к этой дискуссии на следующем саммите через месяц.

 

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Евросоюз Россия Чехия взрыв
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