Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.41
USD
20.74
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
04d 13 °C
В 90-ых годах Вацлав Клаус тайно отправил Советскому союзу ссуду в 1,3 миллиарда долларов

В 90-ых годах Вацлав Клаус тайно отправил Советскому союзу ссуду в 1,3 миллиарда долларов

420on.cz 253
На рубеже 80-х и 90-х годов Министерство финансов, возглавляемое Вацлавом Клаусом, тайно отправило Советскому Союзу ссуду на сумму 1,3 миллиарда долларов, сообщили Hospodářské noviny. Газета ссылается на документы из Национального архива. Деньги, взятые в долг на основании соглашения, заключенного коммунистическим правительством Ладислава Адамца, стали частью многомиллиардного долга, из которого Россия вернула Чехии только часть. Клаус отрицает, что ему было известно о кредите.
Фото: wikipedie
В 90-ых годах Вацлав Клаус тайно отправил Советскому союзу ссуду в 1,3 миллиарда долларов

В апреле 1989 года чиновник Министерства финансов Зденек Рахач выступил с предложением предоставить Советскому Союзу ссуду в миллиард долларов, и это соглашение было одобрено правительством Адамца. Однако в ноябре того же года коммунистический режим пал, и 10 декабря к власти пришел кабинет Мариана Чалфы, в котором Клаус занимал пост министра финансов.

Министерство под руководством Клауса продолжало искать способ отправить деньги в Советский Союз и в конце концов нашло его. Однак непонятно, что случилось с ссудой, отправленной в Международный банк экономической помощи, который был создан Советским Союзом совместно с другими государствами, входящими в Совет экономической взаимопомощи. По данным издания, ссуда стала частью так называемого российского долга в 90-х годах, который, по утверждениям политиков, включал в себя дебиторскую задолженность с ноября 1989 года.

Согласно документу, в котором россияне признают свой долг, СССР получил около 1,3 миллиарда долларов США. Деньги, отправленные министерством Клауса, таким образом, составляли примерно треть общей дебиторской задолженности России.

Клаус отрицает, что знал о ссуде. «Я повторяю, что ничего не знаю о каком-то контракте от 10 ноября 1989 года. Никто не знает об этом из тех, кого бы я мог сейчас спросить», — сказал он HN. Однако есть письмо от декабря 1989 года, в котором министра финансов Клауса предостерегал от отправки кредита в Россию тогдашний директор Чехословацкого коммерческого банка (ČSOB).

После 1989 года Чехия пыталась взыскать с России долг на общую сумму 3,6 миллиарда долларов. При тогдашнем главе правительства (ныне президент Чехии) Милоше Земане, компания Falkon Capital выкупила около двух третей долга у государства без тендера примерно за 750 миллионов долларов, что, по мнению некоторых экспертов, является невыгодным.

В августе 2013 года правительство премьер-министра Иржи Руснока одобрило соглашение с Россией о погашении оставшейся задолженности. В то время, Чехия должна была получить примерно 80% остальной части долга, то есть не менее 6,5 миллионов долларов. В декабре 2013 года Минфин России объявил, что долг страны перед Чехией погашен поставками промышленной продукции и частично деньгами.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
Россия Чехия задолженность Вацлав Клаус кредитование Министерство финансов
Читайте
по теме 
Евросоюз поддержал действия Чехии в связи с «делом Врбетице»
25.05.2021 10:01 Политика
Евросоюз поддержал действия Чехии в связи с «делом Врбетице»
434
Страны ЕС не будут высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией
24.05.2021 18:40 Политика
Страны ЕС не будут высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией
1717
Финал дипломатического конфликта из-за Врбетице. Россия отправляет в Прагу три спецрейса
24.05.2021 17:39 Политика
Финал дипломатического конфликта из-за Врбетице. Россия отправляет в Прагу три спецрейса
4434
Министр обороны Чехии просил продать ему памятник Коневу
24.05.2021 16:32 Политика
Министр обороны Чехии просил продать ему памятник Коневу
1225
Последние новости:
25
мая
Министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер уходит в отставку
25.05.2021 10:12 Политика
Министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер уходит в отставку
884
Евросоюз поддержал действия Чехии в связи с «делом Врбетице»
25.05.2021 10:01 Политика
Евросоюз поддержал действия Чехии в связи с «делом Врбетице»
434
24
мая
Минздрав Чехии: бесплатными будут два ПЦР и четыре антигенных теста на covid-19 в месяц
24.05.2021 19:39 Общество
Минздрав Чехии: бесплатными будут два ПЦР и четыре антигенных теста на covid-19 в месяц
2049
Страны ЕС не будут высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией
24.05.2021 18:40 Политика
Страны ЕС не будут высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией
1717
Финал дипломатического конфликта из-за Врбетице. Россия отправляет в Прагу три спецрейса
24.05.2021 17:39 Политика
Финал дипломатического конфликта из-за Врбетице. Россия отправляет в Прагу три спецрейса
4434
Обзор СМИ Чехии 24.05.21: проблемы пациентских организаций, убытки чешских виноделен и гибкие условия труда для сотрудников компаний
24.05.2021 16:57 Экономика
Обзор СМИ Чехии 24.05.21: проблемы пациентских организаций, убытки чешских виноделен и гибкие условия труда для сотрудников компаний
896
Министр обороны Чехии просил продать ему памятник Коневу
24.05.2021 16:32 Политика
Министр обороны Чехии просил продать ему памятник Коневу
1225
В Чехии истекает срок уплаты налога на недвижимость
24.05.2021 13:49 Экономика
В Чехии истекает срок уплаты налога на недвижимость
1521
На саммите ЕС обсудят задержание Протасевича в Минске, глава МИД Чехии выразил резкий протест правительству Беларуси
24.05.2021 11:23 Политика
На саммите ЕС обсудят задержание Протасевича в Минске, глава МИД Чехии выразил резкий протест правительству Беларуси
1121
С 1 июня начнется запись на вакцинацию от covid-19 для людей старше 16 лет
24.05.2021 10:06 Общество
С 1 июня начнется запись на вакцинацию от covid-19 для людей старше 16 лет
1349


Мобильная версия