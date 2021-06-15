Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отменил все планы из-за проблем со здоровьем

«Мне пришлось обратиться к врачу из-за резкого повышения давления», — сказал Бабиш изданию Právo.
На конференции в Братиславе запланирована дискуссия, посвященная экономическому возрождению Европейского Союза. На мероприятии выступит Карел Гавличек. «Он уехал в аэропорт после пресс-конференции, которая состоялась в 14:00», — сообщил пресс-секретарь партии ANO Мартин Водичка.
Кроме того, Бабиш не будет участвовать в запланированной встрече премьер-министров трех стран: Чехии, Словакии и Австрии.
Источник: novinky.cz