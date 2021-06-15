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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отменил все планы из-за проблем со здоровьем

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отменил все планы из-за проблем со здоровьем

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Премьер-министру Чехии Андрею Бабишу 15 июня пришлось пройти неотложное медицинское обследование из-за повышенного давления. Из-за проблем со здоровьем на международной конференции в Братиславе Бабиша заменит министр промышленности и торговли Карел Гавличек.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отменил все планы из-за проблем со здоровьем

«Мне пришлось обратиться к врачу из-за резкого повышения давления», — сказал Бабиш изданию Právo.

На конференции в Братиславе запланирована дискуссия, посвященная экономическому возрождению Европейского Союза. На мероприятии выступит Карел Гавличек. «Он уехал в аэропорт после пресс-конференции, которая состоялась в 14:00», — сообщил пресс-секретарь партии ANO Мартин Водичка.

Кроме того, Бабиш не будет участвовать в запланированной встрече премьер-министров трех стран: Чехии, Словакии и Австрии.

Источник: novinky.cz

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Темы
Андрей Бабиш Чехия политика Словакия
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