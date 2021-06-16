Глава Минздрава Чехии: Нас ждет то, что сейчас происходит в Британии

​Министр здравоохранения Адам Войтех во время выступления в Палате депутатов 16 июня предостерег от повторения ошибок прошлого года, когда летом было отменено большинство противоэпидемических мер. «Посмотрите, что происходит в Великобритании — как растет число случаев индийской мутации. Это и нас ждет, хотим мы того или нет. Это только вопрос времени», — сказал он.

Фото: vlada.cz

Так Войтех отреагировал на предложение главы депутатов ODS Збинека Станюры, который предложил начать переговоры об отмене чрезвычайной ситуации (не путать с чрезвычайным положением), введенной в связи с Законом о пандемии. Он считает, что правительство действовало незаконно при принятии ограничительных мер.

«Это одно из величайших дежавю. Осталось еще провести празднование на Карловом мосту, и сразу наступит светлое будущее. Год назад дискуссия была точно такой же. И мы знаем, что произошло в октябре, а потом коллеги из оппозиции резко критиковали правительство за слишком поспешное снятие ограничений и недооценку ситуации», — сказал Войтех в Палате депутатов.

Войтех летом прошлого года был министром здравоохранения. После своей отставки осенью он вновь возглавил Минздрав весной.

Станюра предложил от имени коалиции Spolu (ODS, TOP 09 и KDU-ČSL), чтобы парламент, учитывая сокращение новых случаев заболевания, обсудил отмену чрезвычайной ситуации в стране. Он напомнил, что правительство неоднократно действовало незаконно. «В соответствии с Законом о пандемии кабмин выносит одно решение за другим, которое впоследствии отменяется судом. Я бы сказал, что правительство делает это намеренно и осознанно», — добавил Станюра. Предложение о включении этого вопроса в повестку дня было отклонено депутатами от партий ANO, CSSD и KSCM.

Войтех считает необходимым сохранить ограничительные меры. «Если мы скажем, что сейчас все отменяем, то да — давайте, но я не беру на себя эту ответственность, это будет ответственность коллег из оппозиции», — добавил министр здравоохранения.

Председатель KDU-ČSL Мариан Юречка ответил, что его интересует, какие конкретные меры нельзя объявлять в рамках Закона об охране общественного здоровья. «Давайте сделаем так, чтобы для людей действия правительства были предсказуемы. В этом вся суть», — сказал он.

Юречка призвал правительство проинформировать депутатов о дальнейшем развитии ситуации в рамках Закона о пандемии. Обсуждение в парламенте продолжится в четверг.

Закон о пандемии дает право Министерству здравоохранения и санитарным станциям вводить более серьезные ограничения против распространения инфекции COVID-19. Они могут ограничивать, например, торговлю, услуги, производственные мощности, общественные и частные мероприятия в национальном или региональном масштабе без необходимости объявлять чрезвычайное положение в стране. Ограничения применяются только в случае чрезвычайной ситуации в период пандемии: прекратить или возобновить эту ситуацию может нижняя палата парламента.

Источик: novinky.cz

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