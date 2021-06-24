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Чешские войска покинут Афганистан до 30 июня

Чешские войска покинут Афганистан до 30 июня

420on.cz 155
Чешские войска должны быть выведены из Афганистана до конца июня. Министр обороны Чехии Любомир Метнар считает, что время выбрано неудачно.
Фото: Getty Images
Чешские войска покинут Афганистан до 30 июня

«По моему мнению, момент выбран неудачно. Мы узнали о сворачивании американских войск в последний момент. С другой стороны, мы должны быть реалистами и отдавать себе отчет в том, что наше присутствие в Афганистане нереально без американских войск», — сказал Метнар в среду.

В Афганистане, где чешская армия находится двадцать лет, осталось всего 12 солдат из «ликвидационной группы». Они занимаются погрузкой военной техники в самолеты в аэропорту Кабула. Солдаты должны вернуться в Чехию к 30 июня.

За 19 лет в Афганистане побывало около 12 000 чешских солдат. Некоторые возвращались туда несколько раз в рамках миссии на максимальный срок 6 месяцев. Больше всего их было в 2012 году — около 600. Во время миссии погибло 14 чешских солдат и десятки получили ранения.

Вывод американских и союзных войск начался в мае этого года, когда в Афганистане еще оставалось 10 000 солдат, в том числе около 200 чехов. Американцы объявили, что свернут войска к 11 сентября 2021 года — двадцатой годовщине террористических атак на Нью-Йорк и Вашингтон, из-за которых началась инвазия. 

Многим чешским политикам не нравится скорый вывод войск, особенно когда выясняется, что повстанцы Талибана с каждым днем ​​завоевывают все больше территорий за счет центрального правительства, которое поддерживалось войсками союзников. Президент Чехии Милош Земан долгое время выступал против подобных мер, такого же мнения придерживаются премьер-министр Андрей Бабиш и Любомир Метнар.

Чехия занимается  вывозом не только солдат, но и своих помощников в Афганистане, например, переводчиков. Им грозит реальная опасность, если страной снова будет управлять Талибан. Какая конкретно помощь им будет оказана, Метнар не уточнил, ссылаясь на секретную информацию. Однако известно, что, например, британская армия согласилась предоставить убежище 3000 переводчиков из Афганистана, другим помощникам и членам их семей.

Источник: novinky.cz

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Темы
армия Чехия Министерство обороны США
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