Лидеры ЕС разошлись во мнениях по поводу переговоров с Путиным

Главы государств и правительств Евросоюза не договорились о проведении саммита с президентом России Владимиром Путиным, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. Некоторые страны после трехчасового саммита в Брюсселе отклонили предложение Германии и Франции — они настаивали на том, чтобы Москва еще до встречи на высшем уровне начала выполнять ряд требований ЕС.

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В выводах саммита говорится о возможностях диалога в областях, представляющих общий интерес, но также содержится призыв к подготовке возможных дальнейших экономических санкций в отношении России. В целом они имеют для Москвы менее благоприятный тон, чем исходный текст, предложенный Берлином и Парижем.

По словам официальных лиц ЕС, отношения между ЕС и Россией находятся на худшем уровне за многие годы в связи с враждебными действиями на территории некоторых стран-участниц блока, в том числе Чехии. Поэтому президенты и премьер-министры стран Евросоюза призвали Европейскую комиссию подготовить «варианты новых ограничительных мер, включая экономические санкции».

В то же время Германия и Франция пытались добиться более сговорчивого тона, включая возможную встречу с Путиным, однако это предложение не было принято из-за давления со стороны Польши и стран Балтии в частности.

«Сегодня мы не смогли договориться о немедленной встрече на высшем уровне, но для меня важно, чтобы формат диалога сохранился и мы над ним работаем», — заявила Меркель.

В выводах лидеры ЕС только обозначили возможные области сотрудничества по вопросам, представляющим общий интерес, таким как изменение климата, политика в области здравоохранения, ядерное соглашение с Ираном или кризис в Сирии и Ливии. «В этом контексте Европейский совет рассмотрит форматы и условия диалога с Россией», — говорится в резолюции.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал дискуссию на высшем уровне по отношению к России жесткой. Он сказал, что ЕС должен рассмотреть вопрос о диалоге с Москвой, который не противоречил бы интересам союза. «Пока рано, потому что радикальных изменений во взглядах мы пока не наблюдаем», — сказал президент Литвы о возможной встрече с Путиным.

Источник: ceskenoviny.cz

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