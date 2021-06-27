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Глава МИД Чехии: отношения с Россией должны быть прагматичными и уважительными

Глава МИД Чехии: отношения с Россией должны быть прагматичными и уважительными

420on.cz 667
​Одним из условий для серьезного политического диалога с Россией могло бы стать исключение Чехии из списка недружественных стран, в который также входит США. Мминистр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек утверждает, что, отношения с Россией должны быть прагматичными и основанными на взаимоуважении. Но решение об этом будет принимать уже следующий состав правительства.
Фото: pixabay
Глава МИД Чехии: отношения с Россией должны быть прагматичными и уважительными

Причиной резкого охлаждения чешско-российских отношений стало расследование взрывов боеприпасов на складах в Врбетице в 2014 году. Чешские власти 17 апреля заявили, что за атакой стоят агенты российской военной разведки ГРУ. После этого Чехия и Россия изгнали десятки дипломатов из стран и других сотрудников своих посольств. Россия отрицает эти обвинения, а ее официальные лица неоднократно называли обвинение в причастности к взрывам необоснованными, противоречивыми и провокационными. 

В середине мая Россия включила Чехию и США в список недружественных стран. 

На этой неделе глава МИД провел круглый стол по чешско-российским отношениям с представителями всех парламентских партий. Кулганек заявляет, что Европейский союз и НАТО стремятся к дипломатическому диалогу с Россией, включая, например, страны Балтии, которые имеют давние сложные отношения с этой страной.

«Отношения с Россией должны быть основаны на взаимном уважении и должны быть по возможности прагматичными. Но, на мой взгляд, решение о том, как будут развиваться эти отношения, зависит от следующего правительства», — сказал министр.

Все еще  продолжаются дискуссии по техническим вопросам, связанным с функционированием посольства Чехии или Чешского дома в Москве и посольства России в Праге. Несколько иностранных партнеров предложили Чешской Республике помощь в обеспечении работы парализованного посольства. Однако на данный момент МИД решил не использовать эту помощь.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия Россия политика Министерство иностранных дел правительство
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