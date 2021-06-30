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Запрет на въезд в Чехию из России: просто и понятно

Запрет на въезд в Чехию из России: просто и понятно

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С завтрашнего дня Чехия вводит запрет на посещение России в связи с распространением дельта-мутации в РФ. Специально для нашей редакции Red Panda – крупнейший визовый агент в Чехии – подготовили короткий и понятный материал, разъясняющий нововведения.
Запрет на въезд в Чехию из России: просто и понятно

С 01.07.2021 Чешская Республика вводит новый пакет ограничений на пресечение государственных границ. Так жителям Чехии запрещено посещать страны с экстремально высоким риском заражения Covid-19 (за рядом исключений). В список таких стран входит и Российская Федерация, отмеченная черным цветом.

Запрет распространяется и на въезд в Чехию из РФ. Вернуться из России в Чехию смогут только следующие категории иностранцев:

- граждане ЕС с ВНЖ

- иностранцы с ПМЖ

Иностранцы с видом на жительство или долгосрочными визами не смогут вернуться в Чехию, в случае, если за последние 14 дней они находились на территории РФ более 12 часов.

Возможным решением будет выезд из РФ в третью страну (Турция, Украина и.т.д.), карантин на 14 дней и последующий вылет в Чешскую Республику.

Минздрав Чехии следит за актуальной ситуацией и в случае улучшения эпидемиологической ситуации в России снимет ограничение, но не ранее 14 дней от вступления в силу актуальных ограничений.

Статья подготовлена крупнейший визовым агентом в Чехии, компанией Red Panda.

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Темы
коронавирус ограничение Чехия Россия запрет
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