Земан подписал закон о прекращении многолетних исполнительных производств

​Долгосрочные бесперспективные судебные исполнительные производства (экзекуции) можно будет прекращать с 2023 года. Арест движимого имущества будет частично ограничен, также изменится порядок погашения долга. Соответствующие поправки в закон сегодня подписал президент Чехии Милош Земан.

По мнению экспертов, новый закон представляет собой самые большие изменения в сфере судебных исполнительных производств за последние два десятилетия. Однако Судебная палата намерена обратиться в Конституционный суд, если судебные исполнители не будут иметь права на возмещение издержек при безуспешном производстве.

Закон устанавливает шестилетний период, по истечении которого исполнитель прекратит производству по делу при соблюдении определенных условий. Безуспешные экзекуции могут быть продлены еще дважды, на срок до 12 лет. Нынешние шестилетние и более длительные процессы могут быть прекращены в 2023 году, то есть через год после вступления поправки в силу.

В некоторых случаях сроки могут быть продлены, например, когда исполнение откладывается. Новое правило вообще не будет применяться к возмещению таких материальных требований, как, например, алименты.

Помимо судебных издержек по приведению в исполнение решения, деньги должник должен будет возвращать в следующем порядке: сначала основная сумма долга, потом проценты за просрочку и, наконец, возмещение расходов кредитора. Не должно быть случаев, чтобы процентная ставка росла быстрее, чем должник способен выплатить долг.

Поправка ограничит исполнительные производства в отношении пенсионеров и инвалидов а также возвращение детских долгов.

Согласно закону снижены штрафы за долги по медицинскому страхованию и социальному страхованию. Поправка также закрепляет обязанность судебного исполнителя записывать телефонные разговоры, касающиеся исполнительного производства, и позволяет доставлять исполнительные документы в электронном виде.

Источник: ceskenoviny.cz

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