Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.66
USD
21.82
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01d 20 °C
Земан подписал закон о прекращении многолетних исполнительных производств

Земан подписал закон о прекращении многолетних исполнительных производств

420on.cz 412
​Долгосрочные бесперспективные судебные исполнительные производства (экзекуции) можно будет прекращать с 2023 года. Арест движимого имущества будет частично ограничен, также изменится порядок погашения долга. Соответствующие поправки в закон сегодня подписал президент Чехии Милош Земан.
Земан подписал закон о прекращении многолетних исполнительных производств

По мнению экспертов, новый закон представляет собой самые большие изменения в сфере судебных исполнительных производств за последние два десятилетия. Однако Судебная палата намерена обратиться в Конституционный суд, если судебные исполнители не будут иметь права на возмещение издержек при безуспешном производстве.

Закон устанавливает шестилетний период, по истечении которого исполнитель прекратит производству по делу при соблюдении определенных условий. Безуспешные экзекуции могут быть продлены еще дважды, на срок до 12 лет. Нынешние шестилетние и более длительные процессы могут быть прекращены в 2023 году, то есть через год после вступления поправки в силу.

В некоторых случаях сроки могут быть продлены, например, когда исполнение откладывается. Новое правило вообще не будет применяться к возмещению таких материальных требований, как, например, алименты.

Помимо судебных издержек по приведению в исполнение решения, деньги должник должен будет возвращать в следующем порядке: сначала основная сумма долга, потом проценты за просрочку и, наконец, возмещение расходов кредитора. Не должно быть случаев, чтобы процентная ставка росла быстрее, чем должник способен выплатить долг.

Поправка ограничит исполнительные производства в отношении пенсионеров и инвалидов а также возвращение детских долгов.

Согласно закону снижены штрафы за долги по медицинскому страхованию и социальному страхованию. Поправка также закрепляет обязанность судебного исполнителя записывать телефонные разговоры, касающиеся исполнительного производства, и позволяет доставлять исполнительные документы в электронном виде.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – новый выпуск главных итогов недели 12.07 – 18.07
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
суды банкротство Чехия президент законы
Читайте
по теме 
Обвиняемый в убийстве Иржи Дворжак взят под стражу
02.07.2021 10:18 Экономика
Обвиняемый в убийстве Иржи Дворжак взят под стражу
2413
В Чехии молодая мать получит 9 лет за нанесение увечий пятимесячному сыну
25.06.2021 15:09 Общество
В Чехии молодая мать получит 9 лет за нанесение увечий пятимесячному сыну
3133
Минздрав подтвердил: при возвращении из-за границы в Чехию на машине тест больше не нужен
16.06.2021 20:12 Общество
Минздрав подтвердил: при возвращении из-за границы в Чехию на машине тест больше не нужен
6783
Суд отменил обязательные тесты при въезде в Чехию на автомобиле
14.06.2021 17:24 Общество
Суд отменил обязательные тесты при въезде в Чехию на автомобиле
4355
Последние новости:
20
июля
На складе боеприпасов в Брдах произошел взрыв: два солдата серьезно ранены
20.07.2021 14:37 Общество
На складе боеприпасов в Брдах произошел взрыв: два солдата серьезно ранены
719
5 способов потерять деньги. Подводные камни переводов из Чехии за рубеж
20.07.2021 13:23 Экономика
5 способов потерять деньги. Подводные камни переводов из Чехии за рубеж
722
19
июля
Мужчина в Праге переодевался в полицейского, чтобы не платить за проезд
19.07.2021 13:30 Общество
Мужчина в Праге переодевался в полицейского, чтобы не платить за проезд
2678
Интерес к онлайн-знакомствам вырос: эти сайты посещают 75% чехов
19.07.2021 10:13 Общество
Интерес к онлайн-знакомствам вырос: эти сайты посещают 75% чехов
1473
В Таборе поймали двух зубров, сбежавших из зоопарка
19.07.2021 09:10 Общество
В Таборе поймали двух зубров, сбежавших из зоопарка
673
Главные итоги недели: 12.07 — 18.07
19.07.2021 10:15 Общество
Главные итоги недели: 12.07 — 18.07
2086
18
июля
Вандалы вновь разрисовали Карлов мост в Праге
18.07.2021 14:30 Общество
Вандалы вновь разрисовали Карлов мост в Праге
2665
17
июля
В Праге полиция провела рейды по ночным клубам
17.07.2021 10:16 Общество
В Праге полиция провела рейды по ночным клубам
3030
16
июля
МОШЕННИКИ В СТРАХОВАНИИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
16.07.2021 17:44 Общество
МОШЕННИКИ В СТРАХОВАНИИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
3988
Грозовое предупреждение объявлено по всей Чехии
16.07.2021 14:14 Общество
Грозовое предупреждение объявлено по всей Чехии
8401


Мобильная версия