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Еженедельное собрание Кабмина Чехии: что на повестке сегодня

Еженедельное собрание Кабмина Чехии: что на повестке сегодня

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На еженедельном заседании в понедельник правительство во главе с премьер-министром Андреем Бабишем обсудит, среди прочего, возможную передачу или продажу вакцин против коронавируса, в которых Чехия не нуждается. Пресс-конференция назначена на 16:00, редакция 420on.cz сообщит о результатах.
Еженедельное собрание Кабмина Чехии: что на повестке сегодня

4,5 миллиона человек в Чешской Республике прошли полную вакцинацию, а 5,3 миллиона человек получили как минимум первую дозу вакцины. В последние недели интерес к вакцинации от коронавируса снижается, особенно среди молодых людей. Вакцины достаточно, заказано 23,9 миллиона доз на 8,5 миллиарда крон.

Поэтому во время заседания в понедельник кабинет обсуждает план, согласно которому Чехия могла бы пожертвовать или продать лишние вакцины некоторым странам. Согласно воскресному заявлению премьер-министра Бабиша, 250 тысяч доз  передадут Вьетнаму, еще 200 тысяч должны быть отправлены в Тайвань.

Кабинет также обсудит предложение о назначении Павлы Сврчиновой главным гигиенистом Чешской Республики. Теперь это только делегированная функция. Она была единственной, кто подал заявку на участие в тендере.

Но есть в программе и не гражданские темы. Правительство рассмотрит отчет о состоянии кибербезопасности в Чешской Республике в прошлом году. В этом контексте оно также рассмотрит изменения в полномочиях Комитета государственного совета безопасности (BRS pro kybernetickou bezpečnost), где глава Национального управления кибербезопасности и информационной безопасности (NÚKIB) будет наделен полномочиями в случае угрозы созвать внеочередное заседание комитета.

Другие пункты встречи включают, например, отчеты о деятельности Чешского управления социального обеспечения (ČSSZ) и Чешского горнодобывающего управления за последний год. Министры также обсудят возможное расширение коллекций Музея прикладного искусства кубистскими работами на сумму почти 31 миллион крон.

Источник: novinky.cz

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Темы
премьер министр Министерство иностранных дел Министерство здравоохранения коронавирус пандемия
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