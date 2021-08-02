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Андрей Бабиш встретится 2 августа с Милошем Земаном

Андрей Бабиш встретится 2 августа с Милошем Земаном

420on.cz 688
Премьер-министр Андрей Бабиш сегодня вечером встретится с президентом Чехии Милошем Земаном в замке Ланы. На встрече с главой государства будет в том числе обсуждаться вопрос, кто возглавит Службу информации безопасности (BIS) после истечения срока полномочий ее нынешнего директора Михала Куделки. Срок полномочий главы разведки, которого Земан давно критикует, истекает в середине августа.
Андрей Бабиш встретится 2 августа с Милошем Земаном

Премьер-министр пока не прокомментировал возможное прекращение функций Куделки на посту главы BIS. В прошлом Бабиш говорил, что окончательное решение может принять следующее правительство. По мнению представителей оппозиционной коалиции Spolu (партии ODS, KDU-ČSL, TOP 09), партии Пираты и STAN Куделка должен продолжить руководить BIS. Против выступает движение Svoboda a přímá demokracie (SPD). Президент давно критиковал Куделку. В мае Земан в шестой раз отказался выполнить предложение правительства и присвоить Куделке звание генерала.

Согласно закону о спецслужбах, директор BIS назначается правительством после обсуждения в парламентском комитете по безопасности. При исполнении своих обязанностей глава контрразведки подотчетен правительству.

В прошлом году в интервью Mladá fronta DNES Земан заявил, что Куделку следует отозвать с поста BIS. «Но поскольку срок его полномочий истекает менее чем через год, я считаю это бессмысленным»,  — сказал тогда президент.

СМИ предполагают, что Бабиш мог бы обменять сохранение Куделки у власти на поддержку президента перед парламентскими выборами.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Милош Земан президент Чехия Андрей Бабиш правительство политика
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