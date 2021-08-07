Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.41
USD
21.6
RUB
0.3
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
09n 16 °C
Андрея Бабиша на презентации его книги забросали яйцами

Андрея Бабиша на презентации его книги забросали яйцами

420on.cz 459
Полиция задержала в Пругоницах двух человек, подозреваемых в нарушении общественного порядка на предвыборной встрече премьер-министра Андрея Бабиша с избирателями. По информации портала Seznam Zprávy, один из мужчин стал бросать в премьер-министра яйца.
Андрея Бабиша на презентации его книги забросали яйцами

«В связи с подозрением в совершении преступления на месте были задержаны два человека», — сообщил пресс-секретарь полиции Зденек Халупа.

Бабиш, который живет в Пругоницах, провел сегодня предвыборную встречу с избирателями и автограф-сессию для своей книги. Рано утром 7 августа добровольцы организации «Миллион мгновений для демократии» нарисовали мелом на брусчатке кресты в память о жертвах эпидемии коронавируса. В марте они также провели аналогичную акцию протеста на Староместской площади в Праге, нарисовав на камнях 25 000 белых крестов. Премьер сказал, что заплатит за уборку площади, но не захотел комментировать произошедшее.

«Личность людей, которые рисовали кресты, была установлена на месте, и по результатам продолжающегося расследования и проверки всех фактов будут определены дальнейшие действия», — добавил пресс-секретарь.

Во второй половине дня на площадь в Пругоницах прибыли около двух десятков противников государственной политики и вакцинации. Один из них забросал премьера яйцами. На место приехали сотрудники полиции, которые задержали нарушителя общественного порядка, однако другие демонстранты начали блокировать дорогу для движения полицейской машины. Бабиш вынужден был переместиться в ближайшую кофейню.

Мероприятие закончилось около 17:00, когда противники и сторонники главы правительства стали расходиться. 

Источник: ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
Андрей Бабиш выборы правительство Чехия полиция протест коронавирус
Читайте
по теме 
Андрей Бабиш встретится 2 августа с Милошем Земаном
02.08.2021 10:00 Политика
Андрей Бабиш встретится 2 августа с Милошем Земаном
1735
Бабиш: решение о третьей дозе вакцины будет принято в августе
28.07.2021 09:01 Коронавирус
Бабиш: решение о третьей дозе вакцины будет принято в августе
1184
Бабиш: при действующем составе правительства обязательной вакцинации не будет
23.07.2021 08:21 Коронавирус
Бабиш: при действующем составе правительства обязательной вакцинации не будет
1451
В Брно и Остраве откроются центры вакцинации от COVID-19 без регистрации
16.07.2021 17:26 Коронавирус
В Брно и Остраве откроются центры вакцинации от COVID-19 без регистрации
821
Последние новости:
07
августа
В Праге открылся фестиваль Open House
07.08.2021 09:28 Общество
В Праге открылся фестиваль Open House
1428
06
августа
Палата депутатов Чехии обсудит выплаты пособий
06.08.2021 13:15 Экономика
Палата депутатов Чехии обсудит выплаты пособий
1242
В Чехии иностранец, совершивший ДТП, пытался скрыться от полиции в кукурузном поле
06.08.2021 09:35 Общество
В Чехии иностранец, совершивший ДТП, пытался скрыться от полиции в кукурузном поле
1896
Национальный банк Чехии повысил ключевую ставку до 0,75%
06.08.2021 09:11 Экономика
Национальный банк Чехии повысил ключевую ставку до 0,75%
1460
Столкновение поездов в Чехии: кто виноват?
06.08.2021 07:47 Общество
Столкновение поездов в Чехии: кто виноват?
1853
05
августа
Мужчина в Чехии принял курьера за любовника жены и угрожал его убить
05.08.2021 14:23 Общество
Мужчина в Чехии принял курьера за любовника жены и угрожал его убить
1886
Владелец обменного пункта в Чехии не смог объяснить полиции, как на его банковских счетах оказалось 90 миллиардов крон
05.08.2021 09:35 Общество
Владелец обменного пункта в Чехии не смог объяснить полиции, как на его банковских счетах оказалось 90 миллиардов крон
8291
04
августа
В июле чехи купили криптовалюту на 200 миллионов крон
04.08.2021 14:16 Экономика
В июле чехи купили криптовалюту на 200 миллионов крон
1485
Где учиться на психолога в Чехии
04.08.2021 10:59 Общество
Где учиться на психолога в Чехии
1604
В Чехии столкнулись два пассажирских поезда, три человека погибли
04.08.2021 08:59 Общество
В Чехии столкнулись два пассажирских поезда, три человека погибли
4294


Мобильная версия