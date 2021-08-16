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Началась эвакуация чехов из Афганистана

Началась эвакуация чехов из Афганистана

420on.cz 229
Первый чешский военный самолет, в котором находились 46 чехов и их коллег с семьями из Афганистана, приземлился утром 16 августа в аэропорту Кбелы в Праге.
Фото: Omar Sobhani
Началась эвакуация чехов из Афганистана

Чешская Республика приступила к эвакуации дипломатов после того, как ситуация в Афганистане резко ухудшилась, и исламистское движение «Талибан» взяло под контроль практически всю страну, включая Кабул. Министр иностранных дел Якуб Кулганек заявил, что спасательная операция будет продолжена.

Армейский Airbus вылетел из Кабула в воскресенье около 23:00 по центральноевропейскому летнему времени. Министр внутренних дел и заместитель премьер-министра Чехии Ян Гамачек считает, что организовать вылет чешского самолета удалось чудом, учитывая быстро ухудшающуюся ситуацию в международном аэропорту Кабула.

В воскресенье премьер-министр Андрей Бабиш сообщил в Twitter о вылете самолета с чехами из Афганистана. В своем выступлении он поблагодарил министра иностранных дел Кулганека и чешскую армию. «Мне жаль, что мы можем быть более конкретными. Мы не предоставим никакой подробной информации до окончания спасательной операции», — добавил он. По его словам, подробности появятся, когда все будут в безопасности.

Сколько запланировано эвакуационных рейсов, Кулганек не сообщил. По информации председателя комиссии по иностранным делам Палаты депутатов Ондржея Веселы, спасательная операция затрагивает менее ста человек. Чешская Республика эвакуирует из Афганистана двух дипломатов, в том числе посла Балоуна, подразделения военной полиции KAMBA, сотрудников местного чешского посольства и переводчиков, которые помогали чешской армии.

В последние дни чешское правительство подверглось критике за медленную реакцию. Критики также отмечают, что помощь распространяется не на всех афганских переводчиков. Правительственные чиновники обвинения отрицают.

Помимо Чехии, другие страны также приступили к эвакуации своих дипломатов и сотрудников. В частности, США завершили эвакуацию посольства в Кабуле.

Источник: novinky.cz

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правительство Чехия политика самолёт армия
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