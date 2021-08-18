Чехия отправила третий эвакуационный самолет в Афганистан

Сегодня ночью из Праги в Афганистан вылетел еще один военный самолет. За предыдущие два дня в Чехию из Кабула было доставлено 133 человека. Отправку третьего эвакуационного рейса утром подтвердила чешская армия.

Вечером 17 августа самолет чешской армии приземлился в аэропорту Прага-Кбелы. На борту судна находились 87 пассажиров. Среди них — чехи, в том числе посол Иржи Балоун, афганцы и два поляка. Ранее, 16 августа, в Чехию из Афганистана доставили еще 46 человек.

«В Кабуле царит хаос и неразбериха, но нам удалось осуществить посадку и затем благополучно улететь вместе с людьми. Мы уже возвращаемся на следующий рейс», — сообщила пресс-служба чешской армии в Твиттер.

Чешская Республика, как и другие государства-члены антиталибской коалиции, пытается эвакуировать своих сотрудников и местных коллег из Кабула. Особые усилия они приложили после того, как радикальное исламистское движение «Талибан» захватило Кабул.

Эвакуированные афганцы десять дней будут находиться в карантине в Чехии. «В течение этого времени мы займемся оформлением разрешительных документов, необходимых для проживания эмигрантов в стране», — заявил во вторник министр внутренних дел Ян Гамачек. Далее они будут опрашивать людей по поводу их дальнейшего будущего. По словам премьер-министра Андрея Бабиша, вполне возможно, что афганцы захотят вернуться к своим семьям, которые у них есть во Франции или других странах Европы. По словам премьера, афганцы получат визы, а также будут вакцинированы во время карантина. Все они в первые дни будут размещены в одном месте, но где и как, Гамачек не уточнил.

Чешские войска находятся в Афганистане с 2002 года, и с тех пор в стране побывало 11 500 человек, некоторые из них неоднократно. По данным Министерства обороны, расходы на афганские миссии в период с 2002 по 2020 год составили около 20 миллиардов крон.

Источник: echo24.cz

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