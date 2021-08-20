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Согласно соцопросам на парламентских выборах в Чехии лидирует партия ANO

Согласно соцопросам на парламентских выборах в Чехии лидирует партия ANO

420on.cz 1
​Если бы выборы в чешский парламент проводились в августе, в них бы победила парламентская партия ANO с 31,3% голосов. На втором месте оказалась Koalice SPOLU (партии ODS, TOP 09, KDU-ČSL) с 21,7% голосов, свидетельствуют данные опроса агентства STEM.
Согласно соцопросам на парламентских выборах в Чехии лидирует партия ANO

Согласно этой модели, коалиция партий Piráti и STAN могла бы набрать 18,7% голосов избирателей. Далее идут  SPD (11,2%) a KSČM (5,8%).

Менее 5% голосов, необходимых для прохождения в парламент, получили бы партии ČSSD (4,6%), Přísaha (3,3%) и коалиция Trikolór, Svobodní a Strana soukromníků ČR (3,1%).

По сравнению с избирательной моделью STEM с конца июня ANO улучшила свои позиции примерно на 3%. Piráti и STAN, наоборот, опустились на третью строчку. 

ANO в значительной степени рассчитывает на избирателей в возрасте 60 лет и старше

Рейтинг первых партий в августовской модели STEM соответствует июльским результатам опроса Центра изучения общественного мнения (CVVM). Согласно его модели, ANO получит на выборах 23,5% голосов, Koalice SPOLU 21,5%, а  Piráti и STAN — 21%. 

Выборы в парламент пройдут в Чехии 8 и 9 октября 2021 года.

Источник: novinky.cz

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Темы
выборы Парламент ЧР Чехия партии Партия пиратов Андрей Бабиш политика
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