Согласно соцопросам на парламентских выборах в Чехии лидирует партия ANO

Согласно этой модели, коалиция партий Piráti и STAN могла бы набрать 18,7% голосов избирателей. Далее идут SPD (11,2%) a KSČM (5,8%).
Менее 5% голосов, необходимых для прохождения в парламент, получили бы партии ČSSD (4,6%), Přísaha (3,3%) и коалиция Trikolór, Svobodní a Strana soukromníků ČR (3,1%).
По сравнению с избирательной моделью STEM с конца июня ANO улучшила свои позиции примерно на 3%. Piráti и STAN, наоборот, опустились на третью строчку.
ANO в значительной степени рассчитывает на избирателей в возрасте 60 лет и старше
Рейтинг первых партий в августовской модели STEM соответствует июльским результатам опроса Центра изучения общественного мнения (CVVM). Согласно его модели, ANO получит на выборах 23,5% голосов, Koalice SPOLU 21,5%, а Piráti и STAN — 21%.
Выборы в парламент пройдут в Чехии 8 и 9 октября 2021 года.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: