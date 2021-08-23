Андрей Бабиш: Россия не заинтересована в диалоге с Чехией

Наиболее важными партнерами для Чешской Республики являются Германия и соседние страны, а также США, Израиль, Франция и Великобритания. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на встрече с послами в понедельник. По поводу отношений с Россией премьер сказал, что не видит заинтересованности другой стороны в улучшении ситуации.

Бабиш считает отношения с соседними странами — это основа внешней политики. «Сегодня они лучшие за всю нашу историю», — сказал он. В области двусторонних отношений Бабиш также упомянул ​​в качестве ключевых партнеров Германию, США, Израиль, Великобританию и Францию.

В случае с Германией глава чешского правительства считает важным развитие транспортных связей, также он призвал к заключению торгового соглашения между ЕС и США. Планируется усиление чешской дипломатической миссии в Иерусалиме. Кроме того, Чехия заинтересована в развитии отношений с Китаем.

Напротив, чешско-российские отношения переживают очень сложный период, отметил Бабиш. «Но это не наша вина. Мы определенно не заинтересованы в дальнейшем углублении кризиса. Для диалога нужны двое, а я не вижу интереса к диалогу с российской стороны», — сказал он. По его словам, о диалоге не может быть речи до тех пор, пока Чехия не будет исключена из российского списка «недружественных» стран.

В своей вступительной речи на традиционной пражской встрече послов Чехии Бабиш также подчеркнул важность экономической дипломатии. Он призвал дипломатов искать области, в которых можно улучшить экономическое сотрудничество. «Для нас важны продвижение экономических интересов наших компаний и политика в области прав человека. Защита прав человека является одним из традиционных основ внешней политики Чехии», — сказал он.

Источник: novinky.cz

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