Фонд Навального опубликовал данные о покупке губернатором Марий Эл недвижимости в Чехии

Губернатор Республики Марий Эл Александр Евстифеев купил ряд объектов недвижимости в Чехии, которые зарегистрированы на членов его семьи. Соответствующие документы опубликовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный в 2011 году одним из самых ярых критиков Кремля Алексеем Навальным.

Губернатор Республики Марий Эл, член партии «Единая Россия» Александр Евстифеев 13 лет работал судьей и занимал пост председателя Арбитражного суда Московской области. На членов его семьи было оформлено несколько дорогих объектов недвижимости не только в России, но и в Чешской Республике.

В конце 2016 года, по данным ФБК, Ефстифеев приобрел две квартиры в центре Праги, расположенные в элитном жилом комплексе Lannova. Общая площадь квартир составляет 335 м2. В кадастре эти квартиры записаны на тещу Евстифеева Лилию Малинову. Стоимость квартир составила 21 миллиона крон (или 54 миллиона рублей по курсу на момент покупки).

При этом еще весной Чехия была официально объявлена недружественным для России государством. Один из лидеров списка Единой России Сергей Лавров говорил, что там созданы невыносимые условия для российских чиновников, отмечают представители фонда.

Через 40 дней после покупки апартаментов в Праге Евстифеев приобрел квартиру в Карловых Варах площадью более 100 квадратных метров. Лилия Малинова, по данным фонда, заплатила за нее 3 миллиона крон или 8 миллионов рублей.

Однако Ефстифеев не мог заработать на покупку этой недвижимости, получая зарплату губернатора, утверждает организация Навального.

Источник: seznamzpravy.cz

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