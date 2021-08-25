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Сенат Чехии поддержал стратегию ЕС в отношении России

Сенат Чехии поддержал стратегию ЕС в отношении России

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Сенат Чехии 25 августа одобрил стратегию ЕС в отношении России, которая предусматривает скоординированный подход и усиление устойчивости Евросоюза к гибридным угрозам или угрозам в области энергетической безопасности. Сенаторы также указали на необходимость поддержки российского гражданского общества со стороны ЕС.
Сенат Чехии поддержал стратегию ЕС в отношении России

Стратегию подготовил в июне глава дипломатии ЕС Хосеп Боррелл. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек охарактеризовал этот документ как сдвиг в стратегическом обсуждении отношений между ЕС и Россией. Однако в нем отсутствуют более подробные предложения по подходам к России. По его словам, в документе также не говорится о строительстве газопровода «Северный поток - 2», который может оказать влияние на Центральную и Восточную Европу.

В соответствии с рекомендацией своего комитета по иностранным делам Сенат поддержал скоординированный подход ЕС и его государств-членов в их отношениях с Российской Федерацией. Он напомнил о выводах Совета ЕС, осуждающих незаконную, провокационную и подрывную деятельность Российской Федерации против ЕС и его государств-членов, в том числе участие российских агентов во взрывах в Врбетицах.

Верхняя палата парламента осудила репрессии режима президента России Владимира Путина в отношении журналистов, представителей политической оппозиции и гражданского общества. Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не смогут присутствовать на сентябрьских выборах в российский парламент.

Чешские сенаторы подчеркнули в резолюции необходимость выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины как ключевых условий для ЕС, чтобы отношения с Россией изменились в лучшую сторону. Они высказались за укрепление отношений с восточными партнерами ЕС. Они поддержали выборочное сотрудничество с Россией по вопросам, представляющим интерес для ЕС, таким как защита климата или борьба с эпидемией коронавируса.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Европа Евросоюз Россия Чехия Сенат ЧР политика политический кризис
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