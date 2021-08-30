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Брюссель может приостановить выплату дотаций Чехии

Брюссель может приостановить выплату дотаций Чехии

420on.cz 543
Европейская комиссия (ЕК) предупредила, что может приостановить выплату дотаций, если Чехия не улучшит контроль в области конфликтов интересов и предоставления субсидий компаниям в трастовых фондах.
Брюссель может приостановить выплату дотаций Чехии

Это следует из письма, которое ЕК направила на прошлой неделе в чешские министерства — Минпромторг, Минфин и Минрегион. Предметом споров между Чешской Республикой и Европейской комиссией недавно стал предполагаемый конфликт интересов премьер-министра Андрея Бабиша, напоминает iROZHLAS.cz.

В письме глава Генерального управления ЕК по региональной политике Марк Леметр и глава Генерального управления ЕК по вопросам занятости, социальных дел и интеграции Йост Корте призвали власти Чехии сообщить о мерах по улучшению функционирования европейской системы распределения дотаций. Если Чехия не усовершенствует контроль в этой области, высокопоставленные должностные лица Еврокомиссии предостерегают от возможного приостановления выплаты дотаций на определенный период до тех пор, пока чешские власти в достаточной мере не исполнят требования ЕС.

Комиссия требует, чтобы чешские министерства, ответственные за распределение европейских субсидий, вели список государственных служащих и компаний, которыми они владеют или контролируют. Брюссель также требует, чтобы чешские власти внедрили методологию, согласно которой они должны уделять особое внимание компаниям, инвестированным в трастовые фонды, при оценке конфликта интересов. Для всех операционных программ Чехия также должна определить всех бенефициаров трастовых фондов, которые получали субсидии с 1 сентября 2017 года, когда в Чешской Республике начал действовать закон о конфликте интересов. Затем власти должны отправить список в ЕК.

Предметом споров между Чехией и Европейской комиссией недавно стал предполагаемый конфликт интересов премьер-министра Бабиша. По мнению аудиторов ЕС, премьер-министр имеет конфликт интересов, поскольку он контролирует целевые фонды, в которые он вложил свои активы. Таким образом, согласно заключению аудиторов, субсидии из структурных фондов Евросоюза в размере сотен миллионов крон, которые компании получили от холдинга Agrofert с 1 сентября 2017 года, являются необоснованными. И премьер-министр, и компания Agrofert обвинения отвергают.

Источник: novinky.cz

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Темы
дотации Евросоюз Чехия Андрей Бабиш бизнес
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