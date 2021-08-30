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Президент Чехии подписал закон о выплате компенсаций за взрывы в Врбетице

Президент Чехии подписал закон о выплате компенсаций за взрывы в Врбетице

420on.cz 61
Президент Чехии Милош Земан подписал закон о выплате компенсаций за ущерб в результате взрывов на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Населенные пункты, расположенные рядом с поселком Врбетице, и их жители получат компенсации на общую сумму почти 700 миллионов крон. Закон вступит в силу 1 января 2022 года.
Президент Чехии подписал закон о выплате компенсаций за взрывы в Врбетице

Предложение было поддержано депутатами от всех парламентских партий во главе с министром внутренних дел Яном Гамачком и спикером палаты депутатов Радеком Вондрачеком. 18 августа закон одобрил Сенат Чехии.

Финансовая помощь будет разделена между Злинским краем (59 млн крон), населенными пунктами Богуславицами-над-Вларжи, Галужице, Липово, Влаховице и Славичин (309,5 млн крон). Среди жителей будет распределено около 291 млн крон. Компенсация не подлежит налогообложению. Однако в то же время люди потеряют право на дальнейшие компенсации, предусмотренные чешским законодательством.

Во время первого взрыва на складе боеприпасов в поселке Врбетице в октябре 2014 г. погибли два человека. Второй взрыв произошел в декабре того же года. Оба здания арендовала остравская компания Imex Group, а складским комплексом управляло государственное Военно-техническое предприятие.

17 апреля чешские власти заявили, что к взрывам причастны российские спецслужбы. Это привело к резкому ухудшению отношений между Чехией и Россией.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Россия Чехия взрыв
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