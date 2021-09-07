Глава МВД Чехии Ян Гамачек расскажет правду о своей несостоявшейся поездке в Москву

Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Ян Гамачек должен сегодня дать показания полиции в связи с обстоятельствами его несостоявшейся поездки в Москву.

Дело находится в ведении Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) с мая, и, по словам руководителя ведомства Иржи Мазанека, расследование должно быть завершено в течение шести месяцев.

Выступая на воскресном шоу Partie televize на телеканале Prima, Гамачек сказал:. «Я честно опишу, как все произошло. Совершенно очевидно, что там не было никакого преступления».

Гамачек объявил о поездке в Москву, запланированной на 19 апреля, в среду, 14 апреля. Он заявил, что поедет в Россию, чтобы обсудить поставки вакцины против covid-19 Sputnik V. В итоге он отменил поездку. Его планы подверглись критике со стороны премьер-министра и оппозиции. Позже Гамачек назвал встречу в РФ маневром, который должен был отвлечь внимание перед обнародованием информации о причастности российских спецслужб ко взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

6 мая портал Seznam Zprávy со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Гамачек на самом деле хотел обменять информацию о деле Врбетице на вакцину Sputnik V и организацию российско-американского саммита в Праге. Гамачек отвергает эти обвинени\. Он заявил, что подаст в суд на авторов статьи.

В конце мая NCOZ обратился в Палату депутатов Чехии с просьбой предоставить протоколы заседания парламентской комиссии, которое касалось дела Врбетице.

Источник: ceskenoviny.cz