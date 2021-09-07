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Премьер-министры Чехии, Словакии и Австрии выступают против нелегальной миграции

Премьер-министры Чехии, Словакии и Австрии выступают против нелегальной миграции

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Премьер-министры Чехии, Словакии и Австрии выступили против нелегальной миграции. Главы правительств этих стран не хотят, чтобы повторился 2015 год, когда тысячи беженцев попали в Европу.
Премьер-министры Чехии, Словакии и Австрии выступают против нелегальной миграции

Об этом заявили сегодня премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, глава правительства Словакии Эдуард Хегер и канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи в Леднице. Они прокомментировали ситуацию в Афганистане, где радикальное движение Талибан пришло к власти после ухода союзных войск. По словам премьер-министров, афганцам необходимо помочь в их стране или в соседних государствах. По оценкам Организации Объединенных Наций, до полумиллиона афганцев могут бежать в Европу.

«Мы обязаны поддерживать людей, поэтому Австрия решила выделить крупную сумму — 18 миллионов евро (около 457 миллионов крон) — на поддержку афганцев в соседних странах», — сказал Курц. Это, по его словам, попытка облегчить ситуацию.

«Но мы не можем допустить, чтобы 2015 год повторился. Мы против нелегальной миграции и будем с этим бороться, не может быть неконтролируемого миграционного потока в Европу», — заявил канцлер Австрии.

Бабиш сказал, что премьер-министры всех трех правительств имеют единое мнение о борьбе с нелегальной миграцией. 

«Нелегальные мигранты платят за то, чтобы приехать в Европу. Мы должны это предотвратить», — подчеркнул чешский премьер. По его словам, афганцам нужно помогать дома. 

«Им действительно нет места в Европе», — сказал Бабиш. Он отметил, что сейчас наблюдается новая ситуация, при которой белорусский режим начинает использовать миграцию как гибридное оружие. Литва, Латвия, а также Польша столкнулись с волной нелегальной миграции из Беларуси. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Андрей Бабиш Словакия Чехия иммиграция Австрия
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