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В аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти, участвовавший в аннексии Россией Крыма

В аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти, участвовавший в аннексии Россией Крыма

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В аэропорту Праги на основании ордера на арест, выданного Украиной, задержан российский гражданин Александр Франчетти, участвовавший в аннексии Россией Крыма в 2014 г. У Франчетти есть ПМЖ в Чехии.
В аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти, участвовавший в аннексии Россией Крыма

Пресс-секретарь чешской полиции Ондржей Моравчик подтвердил факт задержания российского гражданина. «На основании международного ордера на арест, выданного Украиной, в аэропорту был задержан гражданин Российской Федерации». Сообщить более подробную информацию чешская полиция отказалась.

«Полиция Чехии подтвердила нам факт задержания в пражском аэропорту гражданина России Александра Франчетти. В настоящее время к месту задержания направляется представитель консульского отдела посольства России для оказания необходимой консульской помощи. Российские дипломаты находятся в контакте с представителями чешских властей и родственниками задержанного», – сообщил ТАСС пресс-секретарь дипломатического представительства Николай Брякин.

Как уточняет Радио Прага, Франчетти оказывал активное пособничество в захвате украинского Крыма российскими войсками, создав 25 февраля 2014 года на территории полуострова специализированную разведгруппу "Северный ветер". Подразделение насчитывало 11 человек и поддерживало тесные связи с морскими пехотинцами Черноморского флота РФ.

По информации издания iROZHLAS, Александр Франчетти работал в Праге с конца 1990-х годов. Он получал доход как фитнес-тренер, а также вел бизнес в чешской столице.

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Темы
Украина Россия Чехия аэропорт Прага События на Украине
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