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Россия требует от Чехии сообщить подробности о задержании Александра Франчетти

Россия требует от Чехии сообщить подробности о задержании Александра Франчетти

420on.cz 692
​МИД России запрашивает у чешской стороны подробную информацию о задержании россиянина Александра Франчетти. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь российской внешней дипломатии Мария Захарова.
Россия требует от Чехии сообщить подробности о задержании Александра Франчетти

«В связи с задержанием в аэропорту Праги на основании выданного Украиной международного ордера Интерпола российского гражданина Александра Франчетти потребовали в ходе беседы с послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой предоставить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей и инкриминируемых российскому гражданину правонарушений», — говорится в сообщении МИД России.

«Мы предупредили посла, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны», — добавила Захарова.

По запросу Украины гражданин России Александр Франчетти был задержан 12 сентября в аэропорту Праги. Киев обвиняет его в причастности к событиям, связанным с аннексией украинского Крыма Россией, и требует его экстрадиции. У Франчетти есть ПМЖ в Чехии.

Пресс-секретарь посольства России в Праге Николай Брякин сообщил ТАСС, что «российские дипломаты поддерживают контакт с представителями властей Чехии и родственниками задержанного».

Источник: novinky.cz

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