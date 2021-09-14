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Президента Чехии Милоша Земана доставили в военный госпиталь

Президента Чехии Милоша Земана доставили в военный госпиталь

420on.cz 1414
​14 сентября президента Чехии Милош Земан перевезли в Центральный военный госпиталь (ÚVN) в пражском районе Стржешовице. В прошлом главу государства несколько раз госпитализировали для реабилитационно-восстановительного лечения.
Президента Чехии Милоша Земана доставили в военный госпиталь

Милош Земан прибыл в больницу около 11:00. Жена президента Ивана также приехала в Центральный военный госпиталь. По информации издания Právo, это будет более длительная госпитализация, чем раньше.

Комплексное медицинское обследование Милош Земан проходил в этом же медицинском учреждении 24 сентября 2019 года, и оно длилось около восьми часов. Директор больницы Мирослав Заворал сказал тогда журналистам, что врачи не обнаружили «никаких болезненных состояний» и, кроме легкого обезвоживания и усталости, в целом, президент здоров. 

«Сердце бьется как колокол, легкие чисты, как будто это не легкие курильщика, печень работает так, как будто я не пью алкоголь, с почками тоже все в порядке, и я могу продолжать и продолжать», — сказал позже Милош Земан, выступая на телеканале «Баррандов».

При этом президент признает, что давно уже страдает от нейропатии нижних конечностей, поэтому передвигается на инвалидной коляске. Глава государства плохо слышит и у него низкое давление. В недавнем интервью он также упомянул, что стал меньше курить — вместо привычных трех пачек сигарет в день он выкуривает теперь только две. «Я сократил потребление сигарет с 60 до 40, и я считаю это большим успехом», — сказал глава государства.

Источник: novinky.cz

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Темы
Милош Земан президент Чехия врачи Больницы здоровье
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