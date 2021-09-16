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Пресс-служба Пражского града: президент Милош Земан обезвожен и истощен

Пресс-служба Пражского града: президент Милош Земан обезвожен и истощен

420on.cz 180
Президент Чехии Милош Земан прошел тщательное медицинское обследование в Центральном военном госпитале. Как сообщает пресс-служба Пражского града, глава государства страдает от обезвоживания и легкого истощения, но угрозы для жизни нет.
Пресс-служба Пражского града: президент Милош Земан обезвожен и истощен

Сообщается, что Земану сделали компьютерную томографию, сонографию и взяли образцы крови.

«Упомянутые обследования не выявили каких-либо заболеваний или каких-либо других проблем, которые могли бы поставить под угрозу жизнь президента республики», — сказал пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.

14 сентября президента Чехии Милоша Земана перевезли в Центральный военный госпиталь (ÚVN) в пражском районе Стржешовице. По словам Овчачека, Земан завершит реабилитационно-восстановительное лечение на этой неделе и с 20 сентября у него будет обычная рабочая программа.

В прошлом году президент уже проходил курс лечения в Центральном военном госпитале. Земан признает, что давно уже страдает от нейропатии нижних конечностей, поэтому передвигается на инвалидной коляске. Глава государства плохо слышит и у него низкое давление. 

Источник: novinky.cz

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