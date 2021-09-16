Москва угрожает Чехии из-за задержания Александра Франчетти

​Россия хочет, чтобы Чехия освободила россиянина Александра Франчетти, задержанного в воскресенье в Праге. Об этом заявила 16 сентября пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, подчеркнув, что Праге не следует политизировать дело.

«Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания, — сказала Захарова. — Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей».

По словам представителя российской дипломатии, Москва рассчитывает, что Прага воздержится от новых шагов, которые ухудшат и без того напряженные отношения между странами.

Франчетти был задержан чешской полицией по запросу Украины, которая обвиняет его в активном участии в российской аннексии украинского полуострова Крым в 2014 году.

Городской суд в Праге 14 сентября решил взять под стражу Франчетти из опасений, что он может покинуть республику. В следственном изоляторе будет дожидаться решения чешских властей. Рассмотрение вопроса об экстрадиции на Украину может занять около года.

На вопрос, готова ли Россия принять ответные меры в случае экстрадиции Франкетти в Украину, Захарова ответила, что Москва сочтет это «недружественным» актом, который «будет иметь последствия». «Хотела бы подчеркнуть, что недружественные действия против наших граждан будут иметь свои последствия. Какие? Я думаю, надо будет исходить из конкретного развития событий», — сказала Захарова.

Источник: novinky.cz

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