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Большинство студентов на предстоящих выборах проголосовали бы за коалицию Piráti a Starostové

Большинство студентов на предстоящих выборах проголосовали бы за коалицию Piráti a Starostové

420on.cz 132
Если бы студенты голосовали на выборах в чешский парламент, победила бы коалиция партий Piráti a Starostové, набрав 30,4% голосов. Коалиция Spolu (ODS, KDU-ČSL и TOP 09) заняла второе место с 29,4%. И только третье место заняла бы правительственная партия ANO, набравшая 8,5% голосов. За партию Strana zelených проголосовали 7,1%.
Большинство студентов на предстоящих выборах проголосовали бы за коалицию Piráti a Starostové

Другие политические партии набрали менее 5% голосов. В студенческих выборах приняли участие 40 899 учеников из 312 средних школ Чешской Республики. Об этом ČTK сообщила сегодня движение Člověk v tísni, которое с 2010 года занимается организацией студенческих выборов.

Право голоса имели учащиеся старше 15 лет. Студенческие выборы прошли 20 и 21 сентября и они были похожи на выборы в парламент, которые пройдут в республике в середине октября.

Были сформированы студенческие избирательные комиссии, учащиеся должны были подтвердить свою личность. После выборов комиссия подвела итоги действительных бюллетеней и отправила результаты в социологическое агентство Millward Brown для дальнейшей обработки.

По словам директора образовательного проекта Jeden svět na školách Карела Страхоты, после одиннадцати лет организации студенческих выборов оказалось, что электоральные предпочтения учащихся указывают на результат будущих выборов в более долгосрочной перспективе. «Партии, популярность которых среди студентов неуклонно растет, набирают больше голосов на реальных выборах. И наоборот, партии, не вызывающие симпатии у студентов,  терпят поражение на реальных выборах», — сказал он.

Посредством студенческих выборов организаторы хотят познакомить молодых людей с принципами демократии, избирательной системой, программами и отдельными партиями. Выборы в Палату депутатов в Чехии состоятся 8 и 9 октября.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
студенты школы Чехия выборы Парламент ЧР университеты
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