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Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша оштрафовали на 250 тысяч крон

Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша оштрафовали на 250 тысяч крон

420on.cz 588
​Муниципальные власти поселка Черношице наложили штраф в размере 250 000 крон на премьер-министра Андрея Бабиша за нарушение закона о конфликте интересов в области контроля над СМИ.
Фото: vlada.cz
Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша оштрафовали на 250 тысяч крон

Об этом сообщил Вацлав Кнотек, который представляет интересы премьер-министра в этом административном разбирательстве. Он добавил, что они подадут апелляцию в вышестоящую администрацию Среднечешского края. 

Администрация района Черношице, к которому относится и поселок Пругонице, где проживает премьер-министр, возбудило дело о нарушении прав из-за владения медиакомпания Londa и Mafra. Бабиш отвергает обвинения в нарушении закона. Он утверждает, что, передав Agrofert в трастовые фонды, он потерял влияние на холдинг и все участвующие в нем компании.

В ходе предыдущего аналогичного разбирательства муниципальные власти наложили на Бабиша штраф в размере 200 000 крон в 2019 году. Однако администрация Среднечешского края после апелляции прекратила производство по делу, поскольку наличие конфликта интересов не удалось доказать. В январе этого года организация TI снова обратилась в  администрацию Черношице, заявив, что у нее есть новые доказательства по этому поводу. Поэтому муниципалитет возбудил новое дело. На прошлой неделе администрация объявила, что приняла решение, но не опубликовала его содержание. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Андрей Бабиш сми Чехия штраф политика
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