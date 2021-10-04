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Pandora Papers: Бабиш перевел 380 миллионов крон через офшорные компании и купил замок во Франции

Pandora Papers: Бабиш перевел 380 миллионов крон через офшорные компании и купил замок во Франции

420on.cz 1100
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал оффшорные компании для приобретения недвижимости на Французской Ривьере, в том числе замка Bigaud на юге Франции. По мнению экспертов, операция несет на себе признаки отмывания денег.
Фото: vlada.cz
Pandora Papers: Бабиш перевел 380 миллионов крон через офшорные компании и купил замок во Франции

Результаты, опубликованные сайтом Investigace.cz, являются частью нового глобального проекта Pandora Papers, поддерживаемого Международным консорциумом журналистов-расследователей. Бабиш заявил, что не нарушил закон при совершении этих финансовых операций. Он считает это попыткой очернить его и повлиять на результаты предстоящих выборов. Согласно сайту Investigace.cz, Бабиш должен объяснить, откуда он взял 15 миллионов евро.

Оффшорные компании — это фирмы, которые ведут бизнес, например, в Чешской Республике, но официально базируются в одном из налоговых убежищ, чтобы избежать уплаты высоких налогов. Как сообщает Investigace.cz, Бабишу грозит расследование не только во Франции, но также в США и Чехии.

По данным Pandora Papers, в июле 2009 года Бабиш с помощью французской юридической фирмы DB Artwell Avocats и панамской юридической фирмы Alcogal анонимно и конфиденциально учредил компании, в которых были фиктивные директора. Четыре месяца спустя он использовал эту структуру для перевода 15 миллионов евро (тогда 381 миллион крон) от одной из своих компаний к другой. Таким образом он получил средства для покупки шестнадцати элитных объектов недвижимости во Франции, включая вышеупомянутый замок Bigaud на Лазурном берегу, пишет Investigace.cz.

«Я ждал, что эту информацию опубликуют прямо перед выборами, чтобы навредить мне и повлиять на выборы в Чехии. Этому делу 12 лет. Это произошло еще до того, как я занялся политикой. В этом случае ясно, что я не сделал ничего незаконного или неправильного, но это не мешает им снова попытаться очернить меня и повлиять на парламентские выборы», — отреагировал Бабиш.

Сервер Investigace.cz отказался от того, что он попытается повлиять на выборы, опубликовав данную информацию. На сайте указано, что более 600 журналистов со всего мира, которые работали над международным проектом Pandora Papers, в таком случае должны были согласовать дату публикации.

Проанализированные документы не показывают, откуда были получены деньги. «В любом случае премьер-министр Андрей Бабиш приложил немало усилий, чтобы скрыть тот факт, что он является владельцем 15 миллионов евро. Помимо того, что он использовал схему оффшорных компаний, что обеспечивало его анонимность, он также не признавался своим компаниям в Чехии», — отметили журналисты, отметив, что Бабиш не указал ни одной из компаний в собственности.

Во Франции Бабиш рискует потерять свою собственность, если он не докажет происхождение 381 миллиона крон. Ему также угрожают расследованием в США из-за того, что вся схема имеет признаки отмывания денег и включала его американскую компанию, говорится на сайте.

«Однако чешская полиция также может приступить к расследованию дела, если обнаружит обоснованное подозрение в отмывании денег. Учитывая, что кредит подлежал погашению только в 2019 году, срок рассмотрения дела не истек», — указывает портал Investigace.cz. 

Проект Pandora Papers основан на почти 12 миллионах документов от 14 юридических фирм, с участием более 600 журналистов из более чем сотни стран. Они утверждают, что проект показал, как влиятельные и богатые люди используют офшорные компании и непрозрачные юрисдикции для анонимности и оптимизации налогов. По их словам, в документах фигурируют имена преступников, знаменитостей, политиков, футболистов, судей и сотрудников налоговых органов всего мира.

В новом проекте упоминаются, например, король Иордании Абдалла II, президенты Украины, Кении и Эквадора, а также бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Полученные документы также описывают деятельность 130 миллиардеров из России, США или Турции и ряда послов, мэров, министров, советников и генералов.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Андрей Бабиш политика деньги Чехия Франция бизнес покупка недвижимости
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