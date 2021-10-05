Избиратели, находящиеся на карантине, смогут проголосовать на выборах в Чехии из окна автомобиля

​Люди, помещенные на карантин из-за коронавируса, смогут проголосовать на выборах в Палату депутатов на автомобиле в среду, 6 октября. Будет открыт 81 избирательный участок в различных регионах и городах Чехии.

Эти избирательные участки чаще всего располагаются на автостоянках или в помещениях государственных учреждений. Точные адреса можно найти на сайтах региональных властей, мэрии Праги или на сайте Министерства внутренних дел.

Для каждого округа созданы избирательные участки для заочного голосования. В самой Праге будет пять участков, а именно — на автостоянках Braník, Kotlářka, Letná, Letňany и Skalka I. Жителям района Прага-Восток нужно будет проголосовать в пожарной части в Brandýs nad Labem.

Голосование из машины будет возможно только в среду с 08:00 до 17:00. Избиратели должны будут предъявить медицинскую справку от врача, постановление областной санитарной станции о карантине или самостоятельно заполнить и подписать перед избирательной комиссией заявление о том, что они находятся на карантине или в изоляции.

В эти выходные 8 и 9 октября в Чехии пройдут выборы, по итогам которых будет сформирован новый состав Палаты депутатов, а также и правительства страны.

Источник: ceskenoviny.cz

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