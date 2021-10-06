Парламент ЧР одобрил «заморозку» зарплат чешских политиков

​Заработная плата политиков в течение пяти лет будет оставаться такой же, как и в этом году. На внеочередном заседании депутаты чешского парламента одобрили соответствующее предложение правительства. Если бы правительство не предложило данную поправку, зарплаты политиков с января выросли бы на 6%. Теперь поправку должен одобрить Сенат.

Законопроект касается заработной платы членов правительства, депутатов, сенаторов и президента (всего несколько сотен политиков).

«Если мы этого не сделаем, с января резко вырастут зарплаты, и в нынешней ситуации это было бы действительно скандально», — сказал премьер-министр Андрей Бабиш (ANO).

Министр труда и социальных дел Яна Малачова (ČSSD) заявила, что движение ANO, в отличие от социал-демократов, предлагает заморозить зарплаты политикам только перед выборами. «Если бы это было на наше усмотрение, мы бы одобрили поправку летом, необязательно делать из этого предвыборный цирк», — сказала она.

По словам председателя партии SPD Томио Окамуры, SPD уже давно настаивает на замораживании зарплат политиков. «Они настолько высоки, что их стыдно повышать», — сказал Окамура. Председатель KSČM Войтех Филип назвал замораживание зарплат выражением солидарности.

На данный момент базовая зарплата чешских депутатов составляет 90 тысяч крон в месяц. Согласно действующему закону, без замораживания зарплата депутата увеличилась бы на 5 500 крон в месяц. Заработок министра или главы палаты парламента вырос бы на 10 500 крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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