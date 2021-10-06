Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.33
USD
21.86
RUB
0.3
UAH
0.83
Энциклопедия Карта Погода
10d 12 °C
Парламент ЧР одобрил «заморозку» зарплат чешских политиков

Парламент ЧР одобрил «заморозку» зарплат чешских политиков

420on.cz 1
​Заработная плата политиков в течение пяти лет будет оставаться такой же, как и в этом году. На внеочередном заседании депутаты чешского парламента одобрили соответствующее предложение правительства. Если бы правительство не предложило данную поправку, зарплаты политиков с января выросли бы на 6%. Теперь поправку должен одобрить Сенат.
Парламент ЧР одобрил «заморозку» зарплат чешских политиков

Законопроект касается заработной платы членов правительства, депутатов, сенаторов и президента (всего несколько сотен политиков).

«Если мы этого не сделаем, с января резко вырастут зарплаты, и в нынешней ситуации это было бы действительно скандально», — сказал премьер-министр Андрей Бабиш (ANO). 

Министр труда и социальных дел Яна Малачова (ČSSD) заявила, что движение ANO, в отличие от социал-демократов, предлагает заморозить зарплаты политикам только перед выборами. «Если бы это было на наше усмотрение, мы бы одобрили поправку летом, необязательно делать из этого предвыборный цирк», — сказала она.

По словам председателя партии SPD Томио Окамуры, SPD уже давно настаивает на замораживании зарплат политиков. «Они настолько высоки, что их стыдно повышать», — сказал Окамура. Председатель KSČM Войтех Филип назвал замораживание зарплат выражением солидарности.

На данный момент базовая зарплата чешских депутатов составляет 90 тысяч крон в месяц. Согласно действующему закону, без замораживания зарплата депутата увеличилась бы на 5 500 крон в месяц. Заработок министра или главы палаты парламента вырос бы на 10 500 крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – первое эксклюзивное интервью на канале 420on
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день


 

Рассказать всем:
Темы
зарплата политика Парламент ЧР Палата депутатов ЧР Чехия правительство законопроект Сенат ЧР
Читайте
по теме 
Минтруда Чехии предлагает увеличить минимальную зарплату до 18 000 крон
20.09.2021 13:55 Экономика
Минтруда Чехии предлагает увеличить минимальную зарплату до 18 000 крон
1959
Средняя зарплата в Чехии во втором квартале выросла на 11% — до 38 275 крон
03.09.2021 09:33 Экономика
Средняя зарплата в Чехии во втором квартале выросла на 11% — до 38 275 крон
2953
Опрос: 58% чехов довольны своей финансовой ситуацией
29.07.2021 16:19 Экономика
Опрос: 58% чехов довольны своей финансовой ситуацией
2497
Главные итоги недели в Чехии: 05.07 — 11.07
13.07.2021 13:35 Общество
Главные итоги недели в Чехии: 05.07 — 11.07
5292
Последние новости:
05
октября
Продажи новых автомобилей в Чехии за три квартала выросли на 9,1%
05.10.2021 21:50 Экономика
Продажи новых автомобилей в Чехии за три квартала выросли на 9,1%
348
Избиратели, находящиеся на карантине, смогут проголосовать на выборах в Чехии из окна автомобиля
05.10.2021 14:40 Политика
Избиратели, находящиеся на карантине, смогут проголосовать на выборах в Чехии из окна автомобиля
411
Уровень безработицы в Чехии снизился до 3,5% в сентябре
05.10.2021 11:06 Экономика
Уровень безработицы в Чехии снизился до 3,5% в сентябре
423
Чешские банки опять повышают процентные ставки по ипотеке
05.10.2021 10:04 Экономика
Чешские банки опять повышают процентные ставки по ипотеке
1558
Facebook и другие приложения снова работают. Вероятно, отключение произошло из-за внутренней системной ошибки
05.10.2021 08:27 Общество
Facebook и другие приложения снова работают. Вероятно, отключение произошло из-за внутренней системной ошибки
626
04
октября
В Facebook глобальный сбой. У многих возникли проблемы с WhatsApp и Messenger
04.10.2021 18:27 Общество
В Facebook глобальный сбой. У многих возникли проблемы с WhatsApp и Messenger
4516
МИД Чехии просит Шотландскую футбольную ассоциацию принести извинения
04.10.2021 16:24 Общество
МИД Чехии просит Шотландскую футбольную ассоциацию принести извинения
1184
Цены на бензин в Чехии стремительно растут и могут достигнуть 40 крон за литр
04.10.2021 14:38 Экономика
Цены на бензин в Чехии стремительно растут и могут достигнуть 40 крон за литр
2179
Полиция проверит информацию о покупке недвижимости Андреем Бабишем
04.10.2021 12:22 Общество
Полиция проверит информацию о покупке недвижимости Андреем Бабишем
1182
Pandora Papers: Бабиш перевел 380 миллионов крон через офшорные компании и купил замок во Франции
04.10.2021 08:46 Политика
Pandora Papers: Бабиш перевел 380 миллионов крон через офшорные компании и купил замок во Франции
2186


Мобильная версия