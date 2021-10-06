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Администрация президента Чехии опровергла слухи о плохом здоровье Милоша Земана

Администрация президента Чехии опровергла слухи о плохом здоровье Милоша Земана

420on.cz 259
Президент Милош Земан работает в Ланах и готовится принять участие в голосовании на выборах 8 октября. Об этом в среду заявил пресс-секретарь администрации президента Иржи Овчачек в ответ на слухи об ухудшении здоровья главы государства.
Администрация президента Чехии опровергла слухи о плохом здоровье Милоша Земана

«Господин президент работает в Ланах, вчера он готовился к торжествам 28 октября, подписывал указы о награждении лауреатов. В пятницу президент будет голосовать», — написал Овчачек в Twitter.

Канцлер Пражского града Вратислав Мынарж заявил, что разговоры об ухудшении здоровья президента Милоша Земана — это слухи .

«Президент находится в Ланах, и люди увидят его в пятницу, когда он пойдет на избирательный участок», — сказал Мынарж.

Земан традиционно голосует на избирательном участке в начальной школе Брдичкова по месту своего постоянного проживания. Неизвестно, будет ли он там голосовать сейчас. По информации издания Blesk, школа пока не проинформирована о визите главы государства, который традиционно сопровождается маневрами полиции.

В понедельник президента посетил директор Центрального военного госпиталя Мирослав Заворал. В больнице это подтвердили в среду. По данным издания Deník N, он предложил Земану вернуться в больницу, однако президент отказался это сделать.

Слухи о здоровье президента накапливаются из-за недостатка информации. После восьмидневного пребывания в госпитале президент не выступал публично. В последний раз Земана видели на фотографиях с прошлой недели, когда он провел несколько встреч и, среди прочего, отмечал свое 77-летие.

Источник: novinky.cz

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Милош Земан президент Чехия Болезни Больницы политика выборы
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